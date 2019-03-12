「你的祖國是哪裡？」台北101前爆衝突 男子稱遭推倒送醫

2019-03-12 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日一名男子向臉書粉絲專頁《台灣爆報》投訴，稱其下午於台北市101商業大樓關心法輪功與他人的爭執，過程中對方說「我的祖國是中華人民共和國」，男子報警後遭推擠倒地，後因心臟不適送至台北醫學大學附設醫院，他在貼文中苦問：「提告該用中華民國的法律還是中華人民共和國的法律？」

這名男子在貼文中表示：他與友人約在台北市101商業大樓的「等一杯咖啡」（按：應為「等一個人咖啡」），路過1樓時發現有人正與法輪功成員爭執，前往關心並報警，然而對方以「報案不得離開現場」為由，要求他留下，發生爭執，並被對方推倒在地。

男子聲稱，後來與朋友赴約後，在咖啡店包廂內心臟不適，遭送至台北醫學大學附設醫院。他於貼文附上部分影片，並希望各方能夠提供現場衝突影片。

男子所提供的影片中，看見對方戴著中共軍帽，手拿「熱烈歡迎祖國遊客，抗議邪教騷擾遊客」的簡體字標語，說：「我也是台灣同胞」。男子質問對方：「那你的祖國是哪裡？」對方舉手高聲回答：「中華人民共和國就是我的祖國！」男子反嗆：「這裡是中華民國啦！」進而產生衝突。

影片以「去101去到進醫院，台灣的安全在哪？」為題被轉發至《批踢踢實業坊》（PTT）的八卦版，鄉民推文表示：「台北市是一個可以選出共諜當市議員的地方」、「柯P不是說要處理？4年多了」、「2019的柯文哲是不會處理的」，亦有鄉民對男子前往「嗆聲」不表贊同，留言道：「你不會繞過去？不走那邊就沒事了」、「台灣有表達自由的權利」、「何必過去惹事再上PTT來取暖」。

原影片及貼文如下：

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