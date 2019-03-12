中國政委自稱「平凡台灣女孩」 網友：中共最新造假力作

2019-03-12 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會於本月初舉行，出生於台灣的中國政協委員、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩，於人民大會堂發表演說，稱自己對中國成就感到敬佩，今天能「肩負民族復興的使命」，全是因為「跳出台灣狹小的格局」，且年約57歲的她自稱自己是「平凡台灣女孩」，讓網友感到相當反感。

凌友詩指出，她的父親是國民黨海軍副艦長，打過金門砲戰，而自己成長於台灣高雄眷村，17歲時移居香港求學，甚至稱「以我這樣一個『平凡的台灣女孩』，能經歷一國兩制的實踐，共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員肩負民族復興的使命」，全是因為「跳出台灣狹小的格局」，這段演說總長約5分鐘，獲得全體委員13次掌聲。

對此，台灣作家顏擇雅也表示，這是兩會目前為止最「大開台灣人眼界的影片」，中國官媒都努力放送，「她的聲調太可怕了！還法統咧，道統咧」。而著名異議者莫之許也留言，這不是指揮，每個代表或委員都會有會議材料，上面會有所有議程上的書面發言內容，然後在應該鼓掌的地方都會有括號內標註鼓掌，甚至還有熱烈鼓掌，經久不息的掌聲之類，「兩會就是場秀」。

除此之外，許多PTT的網友對此也齊聲噓文：「這種講話方式好噁心」、「這個老女人是誰啦」、「這個國籍可以取消了吧」、「放棄健保再來談好嗎」、「大嬸你誰」、「不要這樣輕熟80才開始，80之前都是女孩」、「中共造假又一最新力作，你我都被代表了」。

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