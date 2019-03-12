一國兩制若像香港 柯P：台灣人一看就跑掉了

2019-03-12 12:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統昨針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」召開「國家安全會議」，會後提出反制指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣等，兩岸對抗局勢恐升高。

台北市長柯文哲今早出席活動後被問及看法，他表示，如果一國兩制是像香港那樣子的兩制，台灣人大概一看就跑掉了，除非中國大陸對一國兩制有新的說詞，否則「to see is to believe」，看到香港那樣子，就一定是說「趕快逃喔」。

至於是否會遵循蔡英文提出的「七項指導綱領」？柯文哲說，自己還沒有看到裡面寫什麼，只知道有這個東西，但內容不清楚。

針對外界解讀，蔡英文選在立委補選前、韓國瑜出訪中國前提出反制制導綱領，時機相當敏感，也可能會對選舉造成影響。

柯文哲重申，像自己做事，就是該怎麼做就怎麼做，人家都說選前這個不能做、那個不能做，但台灣沒事隨時都在選前，這次選舉後就是下次選舉前，所以後來想想算了，該怎麼做就怎麼做，時程表就擺起來。

至於是否會對選舉造成影響？柯文哲說，不曉得，常常選後才知道，自己搞不清楚。

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