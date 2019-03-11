忘了確認機位改搭另班飛機 醫師躲過死亡空難

2019-03-11 11:49

〔記者湯世名／彰化報導〕2002年5月25日發生在澎湖外海高空處解體墜毀，造成機上225人全數罹難的華航空難，舉世震驚，當時1名在台灣洽公的醫師徐克強，原要搭乘該班華航客機返回香港，卻陰錯陽差被航空公司拒絕登機，只好改搭提前起飛的班機，沒想到因此躲過死亡空難，他也因此發願行善，繪製佛像畫來撫慰人心，今天他在一場油畫展中提起這段往事時仍直呼：「躲過一劫！」

醫師畫家徐克強今天在彰濱秀傳醫院舉辦水墨油畫展，展出多幅佛像畫，擅長畫畫的他，談起開始繪製佛像畫的原因，是因為他在2002年5月來台開畫展時，回程機票原是5月25日華航CI-611班機飛至香港後，再轉機回中國，卻因為當天另有要事忘了確認機位，被航空公司拒絕登機，只好改搭提前起飛的班機，沒想到因此躲過舉世震驚的華航澎湖空難，當時他已在香港機場，聽到空難噩耗時悲慟萬分，但也認為自己實在很幸運，事後他發願努力行善，回報社會，並感念當時離開台灣前，台灣友人送他一尊觀音像，感恩菩薩保佑，開始繪製佛像，培養恭敬心、慈悲心，並且撫慰人心。

彰濱秀傳表示，彰濱秀傳人文藝術館成立迄今已12年，首度吸引海峽對岸知名藝術家前來參展，由中國醫師畫家徐克強展出水墨油畫展，這次展出的畫作當中，還有一幅高雄市長韓國瑜夫人李佳芬與女兒韓冰的畫像，展覽至4月14日止，歡迎民眾蒞臨參觀，享受文藝氣息的薰陶。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/