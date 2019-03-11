忘了確認機位改搭另班飛機 醫師躲過死亡空難

〔記者湯世名／彰化報導〕2002年5月25日發生在澎湖外海高空處解體墜毀，造成機上225人全數罹難的華航空難，舉世震驚，當時1名在台灣洽公的醫師徐克強，原要搭乘該班華航客機返回香港，卻陰錯陽差被航空公司拒絕登機，只好改搭提前起飛的班機，沒想到因此躲過死亡空難，他也因此發願行善，繪製佛像畫來撫慰人心，今天他在一場油畫展中提起這段往事時仍直呼：「躲過一劫！」
醫師畫家徐克強今天在彰濱秀傳醫院舉辦水墨油畫展，展出多幅佛像畫，擅長畫畫的他，談起開始繪製佛像畫的原因，是因為他在2002年5月來台開畫展時，回程機票原是5月25日華航CI-611班機飛至香港後，再轉機回中國，卻因為當天另有要事忘了確認機位，被航空公司拒絕登機，只好改搭提前起飛的班機，沒想到因此躲過舉世震驚的華航澎湖空難，當時他已在香港機場，聽到空難噩耗時悲慟萬分，但也認為自己實在很幸運，事後他發願努力行善，回報社會，並感念當時離開台灣前，台灣友人送他一尊觀音像，感恩菩薩保佑，開始繪製佛像，培養恭敬心、慈悲心，並且撫慰人心。
彰濱秀傳表示，彰濱秀傳人文藝術館成立迄今已12年，首度吸引海峽對岸知名藝術家前來參展，由中國醫師畫家徐克強展出水墨油畫展，這次展出的畫作當中，還有一幅高雄市長韓國瑜夫人李佳芬與女兒韓冰的畫像，展覽至4月14日止，歡迎民眾蒞臨參觀，享受文藝氣息的薰陶。
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忘了確認機位改搭另班飛機，醫師畫家徐克強躲過舉世震驚的華航澎湖空難，自此畫作多以佛像畫為主。（記者湯世名攝）
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醫師畫家徐克強躲過舉世震驚的華航澎湖空難，自此畫作多以佛像畫為主，來撫慰人心。（記者湯世名攝）
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醫師畫家徐克強展出的畫作中還有高雄市長韓國瑜夫人李佳芬與女兒韓冰的畫像。（記者湯世名攝）
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忘了確認機位改搭另班飛機，醫師畫家徐克強躲過舉世震驚的華航澎湖空難，自此畫作多以佛像畫為主。（記者湯世名攝）
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