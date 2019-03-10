疑現「水漂」釀禍！遊覽車國道3翻覆33傷事故原因出爐

2019-03-10 10:15

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天發生在國道3號彰化路段的轎車擦撞遊覽車釀翻覆33輕重傷重大事故，經國道七隊今天公布相關錄影監視畫面發現，竟然是當時下雨，轎車行經積水區時疑出現「水漂」現象失控打滑釀禍。

這起事故造成遊覽車33人輕重傷，目前仍有6人住院，其中80歲的曾姓婦人經漏夜急救，因意識不清楚，昏迷指數3分，施以氣管內管，肋骨斷3根，瞳孔對光無反應，腦出血，有極度生命危險，家屬立下拒絕心肺復甦術或維生醫療，將由家屬「留一口氣」安排回家，處理後事。

國道七隊交通組長許世儒指出，他們檢視相關車輛提供的行車紀錄器發現，當時中部地區下雨，轎車行經國道3號南下192公里彰化縣和美路段時，疑因出現水漂現象，整輛轎車失控打滑，先撞擊遊覽車右前側車頭後，失控撞擊內側護欄後再彈回來撞擊遊覽車左側車頭，造成遊覽車瞬間失控翻覆。

他呼籲駕駛人車輛行駛中萬一遇到水漂現象，應減速且不踩煞車，不緊急拉方向盤，放開油門讓車輛滑行靠右行車。這起事故由國道七隊分析研判發生原因，疑因轎車操作失控為事故發生主因，確實事故發生原因仍待警方確認。

至於這起事故造成33人輕重傷，彰化基督教醫院表示，80歲的曾姓婦人，已由家屬立下拒絕心肺復甦術或維生醫療，將由家屬「留一口氣」安排回家，處理後事，其83歲的程姓丈夫，因頭部外傷，經電腦斷層掃描檢查顯示有腦出血，目前住在加護病房就治觀察。

另外，65歲的黃姓男子以頸圈固定，頭痛，全身挫傷，斷2根肋骨，左大腿挫傷無骨折現象，住在加護病房。另有3人目前在急診觀察室，將由醫師再判斷病情予以安排後續醫囑或出院休養；另1名59歲陳姓女子昨晚已轉院至台南麻豆醫院，繼續救治。

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