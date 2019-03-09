翻車遊覽車司機曾獲優良駕駛 遭撞2次只能無奈

2019-03-09 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號南下192公里和美路段今天（9日）下午4點43分發生遊覽車翻車事件，造成31人輕重傷。62歲簡姓司機曾獲台灣省政府優良職業汽車駕駛人，從業40多年從沒發生重大肇事與重大違規紀錄。第一次發生重大意外事故，讓他激動地說，「那台黑車第2次再撞到他，車就失控拉不回來了！」

根據《蘋果》報導，簡姓司機回憶意外發生的瞬間時表示，當時下著小雨，天雨路滑，當時遊覽車時速大約90公里。他說，黑色小客車失控第1次撞到他時，他有拉回來穩住，沒想到小客車又撞了第2次，這次就完全拉不回來，接著就翻車了。現在他只祈求所有乘客都能平安無事。這起意外也造成簡姓司機，左手輕微擦傷、大腿與臀部疼痛。

簡姓司機隸屬高雄芊華通運公司，原先駕駛公司車輛，後來自己出來開遊覽車，靠行營業，至今沒有重大肇事與重大違規紀錄。他的駕駛風格謹慎，注意速限及交通規則讓乘客放心，很多宗教團體都是點名要坐他的車，他還有許多老客戶。

簡姓司機說，年輕時靠開車撫養父母，至今未。父母過世之後，他多在假日開車賺錢，每個月賺4、5萬元養活自己。他說，本來想說今天下雨天不想開，但還是接下客戶的要求，載著大家參加法會，沒想到發生了翻車意外。

報導指出，當時駕駛黑色自小客車的是22歲的賴姓男子，從事CNC銑床，這一趟出門是去台北玩。這起事故發生在要回嘉義途中，當時他的車速約90到100公里。沒想到因外側車道積水太多，車輛突然打滑，往內線衝去，要拉回來也拉不住，先是衝撞內側護欄後，又衝向外側車道。沒想到造成遊覽車翻車，當場他也嚇得手足無措，趕緊報警並上前協助遊覽車乘客。

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