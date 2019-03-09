國3遊覽車翻車乘客：被震動嚇醒 驚見人都被掃到一邊

2019-03-09 21:23

〔記者歐素美／台中報導〕一輛由高雄北上苗栗參加法會的遊覽車，今天下午回程時，在國道3號南下192K（彰化縣和美鎮段）遭疑似天雨打滑的小客車兩度撞擊，發生翻車意外，造成車上31人輕重傷，其中9人被送往台中市沙鹿光田醫院、4人送往梧棲童綜合醫院、1人送往大甲李綜合醫院，傷勢多為骨折或挫傷等。警方到醫院製作筆錄時，63歲的乘客郭男說，當時他在車上打瞌睡，被車子的強烈震動驚醒，發現所有人都被掃到車輛的一邊，遊覽車隨即翻覆。

14人送台中海線醫院就醫

國道遊覽車翻覆事件發生後，台中市消防局也協助載運傷患，其中，9人被送往光田醫院的患者及傷勢如下：吳女（60歲） 肋骨骨折；郭男（ 63歲） 頭部、胸挫傷；葉女（65歲）背挫傷、 恥骨骨折；許女（68歲 ）頭部外傷、腦出血，轉加護病房；吳女（62歲）骨盆、小腿挫傷；陳女（52歲）肋骨骨折、左肩左手臂挫傷、頭皮撕裂傷；林女（64歲） 頭、頸挫傷；葉女（60歲）胸、骨盆挫傷；呂男（70歲 ）左肘、胸部挫傷。

送往童綜合醫院則有4人，侯女（63歲）頭部撕裂傷及血腫，雙手擦傷，治療後留觀；李女（67歲）頭部及左肩撕裂傷，頭部血腫，治療後留觀；蘇女（55歲）四肢擦傷，左手撕裂傷，治療後留觀；蔡女（70歲）頭後枕血腫及頭暈，治療後留觀，4人皆意識清楚。另一名洪女（47歲）則前額撕裂傷，意識清楚，被送往李綜合醫院治療。

警方到光田醫院詢問傷患製作筆錄，63歲的郭男說，車禍時他在車上打瞌睡，突然被劇烈震動嚇醒，發現車上的人都被掃到一側，車子隨即翻覆。

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國道3號和美路段遊覽車翻車 5重傷、26輕傷

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