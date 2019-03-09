國道3號和美路段遊覽車翻車 5重傷、28輕傷

2019-03-09 17:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化地區今天持續下雨，國道3號南下192公里處和美路段下午4點43分驚傳一起遊覽車翻車事件，車身橫躺兩個車道，造成5人重傷、28人輕傷。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋指出，消防局共出動18輛救護車和45名消防人員到達現場搶救，遊覽車上含司機共33人，這起意外共造成5人重傷、28輕傷。

警方初步調查，該輛遊覽車為高雄出發，前往苗栗苑裡參加法會，沒想到回程路上卻發生翻覆意外，遊覽車疑被小客車撞到才翻覆。

小客車駕駛告訴警方，車子突然打滑撞上內側護欄，後來又彈回撞到遊覽車，詳細肇事原因將由警方深入釐清。

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