遊覽車翻車影像曝光！遭撞2次側翻 還自轉180度

2019-03-09 20:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕驚悚一瞬間影片曝光！國道3號彰化和美南下路段，今天傍晚發生遊覽車被自小客車撞到翻覆事件，從遊覽車的行車紀錄器影片可以看到，遊覽車被自小客車撞兩次，但第一次遊覽車閃過穩住，但自小客車自撞中央分隔島又彈回，直接撞上遊覽車，遊覽車被撞到翻車，還自轉180度。

國道七隊說，簡姓男子（62歲）所駕駛的遊覽車，當時行駛在國道3號和美路段中線車道，駕駛自小客車的賴姓男子（22歲）行駛在外線車道，賴男疑因天雨路滑，先是擦撞中線的遊覽車，自小客車再往前跨過中、外線車道，自撞中央分隔島再彈回撞上中線車道的遊覽車。

簡姓司機說，遊覽車被撞兩次，第一次被撞時，還好他有握穩方向盤，沒想到，自小客車閃過眼前自撞分隔島再彈回，這次來不及，整車就翻車了！

根據遊覽車監視器畫面顯示，自小客車撞遊覽車後，整部車就去自撞分隔島，再彈回撞遊覽車，遊覽車翻車時，整部車都「哇！哇！哇！」，尖叫聲不斷。

翻車的遊覽車是從高雄出發北上苗栗參加法會，車上連同司機共33人，31人分受輕重傷，5人重傷、26人輕傷，分別送醫，其中，彰化基督教醫院9人（2人重傷、7人輕傷）、秀傳醫院8人（3人重傷、5人輕傷）、彰濱秀傳3人（輕傷）、沙鹿光田9人（輕傷）、大甲李綜合醫院1人（輕傷）、大慶中山醫院1人（輕傷）。

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國道3號和美路段遊覽車翻車 5重傷、26輕傷

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