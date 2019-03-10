國道3和美路段遊覽車翻覆33傷 彰縣府：都非彰縣籍協助關懷

2019-03-10 10:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕救人第一！發生於昨天（9日）傍晚國道3號南下192公里和美路段遊覽車翻覆意外，造成33人輕重傷，彰化縣長王惠美在得知後立即指示相關單位啟動跨縣市合作，第一時間由彰化縣及台中市跨縣市合作搶救傷者，縣府社會處派員了解，33名傷患均非設籍或居住彰化縣，社會處已聯繫受傷家屬，並與傷患設籍縣市的社政單位保持聯繫，後續持續給予關懷協助。

縣府指出，這起車禍傷者從高雄到苗栗參加法會，回程途中在彰化轄區的和美路段出事，33名傷患在第一時間由彰化縣消防局協同相關單位緊急將傷者分別送往縣內和台中市各醫院診治，彰化縣衛生局接獲通報後，即刻啟動大量傷病患應變機制，縣內醫院急診室及救護車同步待命，並與中區緊急醫療應變中心聯繫，掌握傷病患後送動態及病床調度。

另一方面，縣府社會處在第一時間即與消防局及相關單位掌握傷者名單，縣府社會處也同步與傷者原設籍縣市之社政主管機關保持聯繫，並協助彙收整理資訊，透過跨縣市合作機制，同步掌握訊息及後續服務追蹤。

社會處指出，經派員瞭解傷者均非設籍或居住本縣，分別送往本縣秀傳醫院、彰濱秀傳醫院及彰化基督教醫院及臺中沙鹿光田醫院、梧棲童綜合醫院、大甲李綜合醫院、中山醫學大學附設醫院。

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