丟菸蒂被檢舉又挨告竊盜 他7分鐘縱火燒2民宅洩憤

2019-03-02 16:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市永和區與中和區民宅去年耶誕夜相隔7分鐘發生2起火警，警方追查發現，縱火嫌犯都是邱姓男子，邱男聲稱不滿被檢舉亂丟菸蒂與被告竊盜，才會用打火機縱火，幸住戶發現及時，僅2人輕微嗆傷，新北地檢署日前依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴邱男。

起訴指出，去年12月24日凌晨2點30分，64歲邱男騎乘腳踏車，來到永和黃姓屋主住前院，見黃男家門外堆放報紙、保麗龍等回收物品，用打火機點燃就往黃男屋內丟，接著落跑，7分鐘後，邱男又騎到中和區，再點燃打火機燒陳姓屋主的住處，幸火勢及時被撲滅，未造成兩房屋主體結構毀損無法繼續居住。

邱男到案後供稱，黃姓屋主曾告誡他別亂丟菸蒂，他心中不爽想報復，便用打火機點燃物品後再丟進擺滿回收物的公寓一樓；陳姓屋主曾檢舉他竊盜，害他被送辦，才會心生歹念，到黃、陳2名屋主的住所引燃回收物作為報復，但他沒想到火會燒這麼大。

檢方依據火災原因調查鑑定報告及現場監視器畫面，認定邱男縱火犯行，將他起訴。

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