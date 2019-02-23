弟欠債兄遭殃 債主縱火燒哥哥的店鋪洩憤

2019-02-23 17:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲陶姓婦人不滿43歲葉姓友人積欠6萬元不還，多次催討未果，懷恨在心，跑到葉男胞兄在新北市新莊區地藏庵旁開設的金紙店，投擲汽油瓶縱火，所幸火勢馬上被撲滅，未造成人員傷亡，新北地院今依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，判陶婦有期徒刑2年，緩刑5年，另得上繳國庫15萬元並接受8小時法治教育課程，可上訴。

檢警調查，陶婦不滿葉男積欠她6萬元賭債，多年來多次催討卻遲不歸還，去年10月20日晚間喝了酒後越想越不甘心，竟到加油站購買汽油，裝進牛奶瓶內後，翌日上午6許到金紙店投擲汽油瓶洩憤，幸未擊中任何人，僅燃燒少量金紙，火勢迅速被撲滅，陶婦縱火後也馬上打電話向警方自首。

陶婦到案後供稱因對方欠錢不還，還出言恐嚇，才會憤而縱火，雖告發人葉男不同意給緩起訴，但因金鋪所有人葉男胞兄對刑度沒有意見，加上金紙鋪並非位於人口稠密住宅區，法官認為陶婦對犯行坦言不諱有悔意，因此仍予陶婦緩刑。

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