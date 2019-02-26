恐怖情人！ 不滿前女友拒復合 渣男竟放火燒死她與女兒

2019-02-26 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本1名以拾荒維生的男子，因不滿前任女友拒絕與他復合，趁著前女友和親生女兒在新男友住處3人一起休息時，帶著裝滿汽油的塑膠容器前往潑灑汽油，並放火將3人活活燒死，該名男子日前在法庭上當庭認罪，並被判處30年有期徒刑。

綜合媒體報導，這一起殘虐的縱火殺人案發生在2017年，嫌犯是現年54歲的男子克佛（Darren Clover），死者則是32歲前女友伯恩美斯特（Tanya Burmeister）、15歲的女兒柔伊（Zoe Burmeister）與39歲新男友葛利芬斯（David Griffiths），在2017年2月中旬，伯恩美斯特對嫌犯提出分手，並帶著女兒柔伊一起住進葛利芬斯的住處。

而葛利芬斯的住處其實是墨爾本西部的一間廢棄工廠內的小房間，克佛因幾次要求與伯恩美斯特復合被拒後，便在2017年3月1日晚間11點，帶著裝了2美元（約台幣44元）份量汽油的塑膠容器，確認伯恩美斯特與葛利芬斯皆在屋內後，朝著小房間門口的四周潑灑汽油，接著點火後離開現場。

火勢迅速延燒，因為葛利芬斯平時會以鐵鍊鎖住小房間的唯一出口，所以現場目擊者也難以提供幫助，只能聽到屋內傳出淒厲的哀號，等警消趕到現場時3人已被活活燒死，克佛隔天馬上被警方逮捕，但他矢口否認犯案，直到證據隨著時間曝光，他才認罪，但堅稱不知道女兒柔伊也在屋內。

伯恩美斯特的友人表示，克佛在分手後變得憤怒、有攻擊性與妒火中燒，並常常對外放話說：「伯恩美斯特永遠都是我的，誰都別想擁有妳」、「我要放火燒掉那房子」。

法院便對克佛進行專業心理評估，發現克佛因童年遭到父母遺棄與貧困的影響，造成他在11歲時便開始嗜酒成性，而且也染上了吸食海洛因的習慣，造成他有情緒控管的問題，而有多項前科紀錄，法院因克佛的認罪而判處他30年有期徒刑，服刑滿24年便可申請假釋。

死者的家屬對判決拒絕發表任何評論與意見。

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