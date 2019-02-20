除夕圍爐縱火燒死6至親 逆子翁仁賢更審仍判死刑

2019-02-20 10:11

［記者張文川／台北報導］桃園市逆子翁仁賢，3年前除夕夜趁全家圍爐吃年夜飯時，縱火燒家，燒死父母等人造成6死4傷慘劇，開庭還嗆「都該死，我不後悔」，一、二審都認定無教化可能，判處死刑，但被最高法院發回更審；高等法院更一審今天宣判，仍判死刑。可上訴。

上月19日辯論庭時，翁仁賢的律師辯說翁男是兩公約所稱的身心障礙者，不應判死，檢方論告則認為翁的犯行天理難容，應判死；翁男竟怒批大哥、四哥，還當庭對著遭火吻的四哥大罵「如果有輪迴，我就追殺你們（指家人）幾十次」。

判決指出，53歲翁仁賢是家中么子，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則是在龍潭老家務農。

2016年2月7日大年夜，翁家10人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝圍坐餐桌的家人點火，全家瞬間燒成火海。

翁的8旬老父母、姪兒、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫不治，5名親友也都灼傷。翁男逃離現場，5天後才被逮捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴。

一、二審均判處翁男死刑，最高法院撤銷發回；高院更一審期間，翁仁賢與受命法官曾德水多次槓上，翁男當庭痛罵法官「Fxxk You、恐龍法官、胡說八道」，去年延押庭訊時，他甚至賴坐在地上開庭。

上月開庭辯論時，翁仁賢對著媒體比中指，律師主張，依一審送請桃園療養院的鑑定結果，認為翁仁賢呈現「部份」自閉症類群障礙症的人格特質，屬身心障礙者，且他曾在審理時說「放火是要家人體驗他承受的痛苦，希望他們受傷，並非要殺死他們」，不應判死。

檢方結辯指控，一審的鑑定是認為翁仁賢具有「部份」自閉症類群的「特質」，但並未認定他是精神障礙者，且他預謀殺人，死者還包括年邁父母、未成年親人，至今仍無悔悟，應判死刑。

慘遭嚴重火吻的四哥翁仁平和律師都認為應判翁仁賢死刑，翁仁平還當庭批弟弟是「畜生、豬狗不如、人神共憤」；翁仁賢批評大哥等人分家產不公平，還嗆哥哥說「人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次」。

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