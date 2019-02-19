鵝肉店潑漆縱火釀2死3傷 3嫌辯「只是想嚇對方」

2019-02-19 21:45

〔記者楊國文／台北報導〕新北市土城知名的「鼎玉鉉」鵝肉店，前年遭男子蔡興旺等人潑灑油漆合成的調和漆釀成大火，造成2死3傷慘劇，新北地院合議庭依殺人罪，重判主嫌蔡興旺無期徒刑，共犯林家寶、黃煒杰分別處15年、13年徒刑，全案上訴後，高等法院今天首度開庭，蔡興旺等3人均否認有殺人犯意，一審判刑過重，當天是來恐嚇、討債，蔡男堅稱不知道這樣會燒起來，高檢署檢察官主張3人惡性重大，一審都判刑過輕，蔡男等3人聞訊都表情木然。

本案源於綽號「阿龍」的男子與鵝肉店林家第3個兒子有金錢糾紛，指示蔡興旺處理，蔡男前年11月底找來林家寶、黃煒杰忙討債。蔡興旺先跟黃煒杰到五金行購買調和漆等工具，調和後殺到鵝肉店，由蔡興旺、林家寶下車潑灑，黃煒杰則在車上拿手機錄影，液體卻灑到煮桂竹筍爐具上，引燃火勢、迅速延燒。

許姓老闆娘和張姓員工人在2樓，逃生不及，張姓員工當天就死亡，老闆娘急救無效，延至12月4日去世，火災也造成其他員工、鄰居受輕重傷，隔壁的小吃店同時遭受大火池魚之殃。

蔡興旺等3人到案均否認殺人犯意，但新北地院合議庭調查認定，蔡、黃2人都曾從事油漆方面工作，3人調和液體時，黃煒杰還曾開口提醒，「這是易燃物要加嗎？」蔡男回說：「不加進去油漆無法散開」，而油漆、香蕉油等桶子外都有標明請遠離火源、高度易燃，3人又都知道討債的地方是餐廳，前方有開火烹煮食物，可預見潑灑會釀成火災、死傷，加上3人犯案後馬上開溜，沒報警救災，主觀上可預見起火燃燒，可能有人死、傷，有不確定殺人故意，審酌釀成2死、3傷慘劇，危害公共安全及社會秩序至深且鉅，蔡興旺判無期徒刑，林家寶、黃煒杰分別處15年、13年徒刑。

高院今提訊蔡興旺，傳訊林家寶、黃煒杰出庭，檢方主張一審判刑過輕，都應加重其刑，如同建請應判蔡興旺死刑，蔡男一時愣住，回神後，主張無殺人犯意，也非縱火，只是想嚇對方，目的是希望順利討債，「若知道會導致火災，豈不陷我自己於危險之中？」林家寶、黃煒杰也聲稱，無殺人或傷害等意圖，僅承認恐嚇犯行。

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