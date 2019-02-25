車子擋住戶出入口 毒犯車內打海洛因被逮個正著

2019-02-25 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕鍾姓男子在車內注射海洛因，偏偏車子擋到住戶出入口，民眾報案，警方到場查看，逮個正著，鍾嫌一度辯稱患有糖尿病才注射胰島素，警方立即以簡易試紙檢測針筒內容物，確定為毒品，並查獲鍾嫌有毒品前科，鍾嫌才坦承注射毒品，警方依違反毒品危害防制條例將他移送。

本月22日下午2點多，一輛銀色轎車擋在豐原區中正路一處民宅出入口，民眾憤而報警處理，豐原分局合作派出所警員陳奕夫、林偉傑趕到現場，見鍾男（50歲）坐在駕駛座上，正使用針筒在注射手臂，懷疑鍾男在注射毒品，立即要求鍾男下車。

警方詢問鍾男針筒裡是什麼，鍾男一開始支支吾吾辯稱「我有糖尿病，裡面是胰島素」。但警方在車上聞到毒品味道，不敢輕忽，立即使用簡易試紙檢驗針筒內容物，確定為毒品，並查詢獲知鍾男有毒品前科，鍾嫌才坦承在車上注射海洛因。警方將鍾嫌帶回偵訊後，依違反毒品危害防制條例移送，並積極追查毒品來源。

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