嫌犯被圍捕跳樓想逃 一腳卡進採光罩高喊：救我！

2019-02-17 13:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣38歲謝姓男子，涉及槍砲及毒品案，被苗栗檢方簽拘票拘提，苗栗警分局偵查隊得知謝男在桃園市楊梅區藏匿，昨晚前往拘提，謝男見警查緝，竟從3樓跳下落跑，但右腳卡在2、3樓間的採光罩縫隙，立即向警方高喊「快一點救我」，隨後才請消防隊將他救出，循線起出兩把改造手槍等物，今天被解送歸案。

警方調查，謝男因持有槍械被判有期徒刑3年6個月未到案執行，另涉及毒品案未到庭應訊，苗栗檢方簽發拘票指揮警方拘提到案。

苗栗警分局偵查隊得知謝男藏匿在桃園市楊梅區一棟大樓，昨晚前往查緝，幹員們衝進屋內逮人時，謝男見警查緝，情急之下，從3樓跳下，不慎右腳卡在卡在2、3樓間的採光罩縫隙，動彈不得。

謝男高喊「快一點救我，不然會掉下去了」，但警方叫他先把槍丟下來，謝男說他沒帶槍。苗栗警方隨後通報當地消防隊破壞採光罩，合力將謝男拉上來，所幸僅手腳擦傷。

苗栗警方隨後在謝男友人住處，起出藏在電腦設備內的兩把改造手槍，謝坦承持有。

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