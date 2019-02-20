多次耍詐在車站討錢180元 法官重罰12萬元

2019-02-20 11:07

［記者楊政郡／台中報導］單純乞討沒罪！但詹男已有多次前科，都是在車站以回家缺車資為藉口，向民眾索討車費百餘元，但民眾屢屢發現他又向下一位民眾索討而報警處理，去年6月詹男身上有現金7萬餘元，卻在台中火車站向李女索討車費180元，還找20元零錢給李女，但轉身李女又發現他又向其他乘客，以同樣理由索討，台中地院依詐欺罪判4月徒刑，得易科罰金需12萬元。

台中地院判決書指出，詹男有多次詐欺、性騷擾及強制猥褻等前科，都是在車站等遊客出入場所，以缺回家車資為藉口，向民眾索討車資百餘元，或是在車站強抱女子而觸犯性騷擾等罪。106年間詹男在台北車站，以要回台中缺車資，向陳男索討150元，此案被台北地院依詐欺罪判4月徒刑，已經執行完畢。

而2018年6月8日，他來到台中火車站，自己身上還有7萬餘元現金，又以回台北缺車資的藉口，向李女索討車資180元，李女拿出200元紙鈔，詹男還找20元給李女，可是一轉身，詹男又向其他路過行人索討，李女發現後始知受騙，遂報警處理。

台中地院法官審酌，詹男國中畢業，母親早逝，現從事市場卸貨工作，月收入約2、3萬元，目前自己租屋居住，每月收入供自己開銷花用，僅於過年時會給父親等家人紅包，生活無虞，卻還是習慣性向民眾假藉名義索討金錢，判處4月徒刑。

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