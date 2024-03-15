北市社會局販毒女科員2大過免職 救濟停職期間「半薪」也飛了

台北市社會局劉姓女科員（見圖）疑在網路上販售大麻，還選在市府洽公區面交，社會局考績會處以2大過免職處分。（資料照）

2024/03/15 18:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市社會局劉姓女科員涉嫌販賣大麻，且還於市府洽公區面交，社會局於3月7日召開考績委員會，聯繫劉女出席說明，但當事人並未出席。社會局今（15）日二度召開考績會，劉女因嚴重影響市府聲譽，引發各界負面觀感，依相關規定處兩大過免職；且因此案情節重大，劉女於法定提出救濟的停職期間可得的半薪，市府也決議不發給。

社會局指出，今日再度召開考績會，劉女涉嫌違反毒品危害防制條例規定，雖屬私德不佳，但已嚴重影響市府聲譽，以及市民對政府的信心，也打擊公務人員士氣，並引發各界負面觀感。依據公務人員考績法及相關規定，針對劉女行為處兩大過免職決議。此外，社會局為協助同仁對毒品犯罪防制等建立正確法制觀念，將於近期辦理教育訓練課程加強宣導。

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社會局表示，依據公務人員保障法，公務人員如不服考核懲處結果，可於處分令送達次日起30日內提起救濟，並於收到免職令次日起至處分未確定前停職；又依據公務人員俸給法，停職期間，「得」發給半數本俸，但該局考量此案情節重大，顧及公務人員聲譽與社會大眾觀感，決定不發給半數本俸，希望同仁以此為戒。

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