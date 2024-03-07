女科員涉販毒北市社會局開考績會 若停職仍可領半薪

台北市社會局長姚淑文（右）表示，停職是指職員暫時在職務上不實行職務，期間仍可領半薪；免職則是連公務人員身分都會失去。 （記者蔡思培攝）

2024/03/07 15:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市社會局劉姓女科員與周姓男友，疑在網路上販賣大麻，還選在市府前面交毒品，社會局今下午召開考績委員會決定懲處，屆時可能對職員進行停職，也可能免職處分。台北市社會局長姚淑文表示，停職是指職員暫時在職務上不實行職務，期間仍可領半薪；免職則是連公務人員身分都會失去。

北市議員曾獻瑩今下午在社會局舉行考績委員會前，致贈「大麻的真相」一書給姚淑文，提醒公務員要重視大麻問題。姚淑文受訪表示，事先有聯繫女員工家長轉知懲戒委員會資訊，但也尊重當事人決定。姚表示，考績委員會依法做出最好決策，但她並非考績委員，委員會有結果會再對外說明。

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姚淑文表示，根據公務人員考績法規定，所有程序都應尊重當事人，當事人有申訴權利。若果當事人無辦法到場陳述，社會局也可能進行停職，不過停職是職員暫時在職務上不實行職務，停職調查期間內仍可領半薪。據了解，該職員目前仍未出席考績會，社會局會要求當事人在期限內（7天）內進行陳述意見後，員工最重可能遭免職。姚表示，免職是指連公務人身資格都會失去。

姚淑文表示，該同仁平常工作、出席都在平和範圍內，發生此事件社會局都感到訝異。姚說，社會局對於同仁個人生活也不是很了解，且同仁都有買便當、飲料等放風行為，離開後辦公室的情形社會局確實不清楚，平時也不會一一詢問同仁離開大門後要去哪裡。

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