移民署長鐘景琨提前3個月退休 回歸家庭生活「不會轉職企業」

移民署長鐘景琨申請提早退休。（資料照）

2025/04/09 15:45

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長鐘景琨原本預計在今年7月屆齡退休，但今天有消息傳出，他已申請提早退休。對此，鍾回應表示，他確實有申請提早於本月16日退休，最後上班日是15日；他也說，此次退休是基於生涯規劃，想要回歸家庭生活、調養身體健康，短期內並沒打算轉任到其他企業或單位任職。

鐘景琨表示，他先前就有想提早退休的念頭，直到近來相關階段性工作陸續完成，他才於3月份提出申請，直到近日獲准。他擔任移民署長以來，感謝上級長官的支持，也感謝部屬戮力完成相關工作，退休後打算回家含飴弄孫，回歸家庭生活。

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鐘景琨為警大47期畢業，在2007年移民署成立後，由警職轉入，他對移民、國境業務熟稔，相關資歷完整，曾擔任移民署中區事務大隊長、副署長。2021年1月，前移民署長邱豐光卸下移民署長一職後，高層肯定鐘的工作表現，調整他為移民署長

2022年4月，正值新冠肺炎疫情期間，當時有許多逾期失聯移工因母國實施鎖國政策而滯留台灣，移民署相關業務量大增。鍾當時疑因工作量太大、身體操勞過度，某次在辦公室時忽然身體不適、暈眩，被緊急送醫救治，幸無大礙。

至於鐘景琨提早申請退休後，移民署長一職將由誰來接任？據悉，目前高層尚未有確定接班人選，移民署長一職將先由副署長代理。

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