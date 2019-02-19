男大生強拉女同學到廁所猥褻被判刑 還在學校上課

2019-02-19 08:55

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕呂姓男大生滿口檳榔將同班女同學強拉至學校廁所強制猥褻得逞，導致被害人對吃檳榔的人，及學校廁所產生恐懼感，男大生坦承犯行，被屏東地院判刑8個月；校方表示要等到判刑確定後才能決定是否開除男大生學籍，至於加害人及被害人是否還一起上課，校方不便說明，只說2人還在學。

該男大生因心儀班上一名女同學，去年某日上午下課時間，邀女同學到2樓閒逛，男大生竟起色慾，將女同學強拉至女廁，抱住女同學欲親吻遭拒，被害人奮力掙脫卻被男大生壓制在牆上，強行撫摸被害人的胸部及私處，被害人趁機打手機求救，男大生才停止強制猥褻行為，被害人嚇得跑出廁所向警方報案。

被害人向檢警表示無法原諒男大生的行為，還說案發後時常從睡夢中驚醒，不僅對學校廁所產生陰影，看到像男大生一樣吃檳榔的人也會有恐懼感，嚴重時甚至會反胃嘔吐。男大生被送辦時對自己一時衝動鑄錯感到懊悔，檢方訊後依防害性自主罪起訴。

法官認為男大生為一己私慾造成被害人身心難以磨滅的傷害，念其無前科紀錄，且犯後坦承犯行，依強制猥褻罪判刑8個月，可上訴。

校方表示，案發後持續對受害女學生進行心理輔導，學校性平會也對涉案男同學做出行政處分，基於保障學生受教權，將等到全案判決定讞後，才會決定是否開除男大生學籍，目前男大生與女學生都還在學校上課，是否採取分開授課，則不便說明。

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