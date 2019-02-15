初三揚言殺總統 酗酒男一通電話讓他被法辦

2019-02-15 12:02

〔記者陳薏云／新北報導〕初三喝醉釀大禍！新北市一名51歲林姓男子，大年初三（2/7）酒後竟打電話至「1999」揚言要殺害總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，甚至威脅要炸掉1999話務中心，警方獲報後，透過發話位置找到林姓男子，發現其爛醉，待林男清醒後才發現釀下大禍，訊後依恐嚇公安罪及恐嚇危害安全罪送辦。

警方調查，林男家住新店區，平時就常精神不穩且飲酒，7日當天下午5時許，林男獨自在家中喝了10多瓶啤酒後，對政府頗有埋怨，因此借酒壯膽，撥打電話至1999恐嚇要殺害蔡英文以及蘇貞昌，當話務人員要他冷靜時，林男更威脅要炸掉話務中心，隨即掛上電話。

經話務中心查詢，發現林男發話位置在新店區，遂通報警方處理，警方前往查訪，果真發現爛醉的林男，替其酒測更高達1.08毫克，林男醒酒後面對警方詢問，表示因不滿政治現況，才會語出狂言，並無殺人之意，警方訊後將林男依恐嚇公安罪及恐嚇危害安全罪送辦。

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