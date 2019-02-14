女友哭訴打工遭老鳥霸凌 莽男亮槍怒甩2耳光幫出氣

2019-02-14 23:35

〔記者王捷／台南報導〕在遊藝場打工的潘姓女店員，半年來受到老鳥陳姓女店員職場霸凌，不讓她準時下班又不願替她代班，讓潘女無法請假，潘女只好找陳姓男友出面，在臉書PO出「有時候就是要耍流氓」，陳男先甩了陳女兩巴掌，又拿出辣椒水槍恐嚇替女友出氣，事後陳女報案，因陳女又找媒體爆料，讓警方差點抓不到人，還好最後警方及時找出潘女與男友落腳處逮捕，訊後將2人依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送法辦。

潘姓正妹店員半年前到遊藝場打工，與資深的陳姓女店員互為代班，陳女疑似不滿潘女比較漂亮又資淺，霸著高時薪的大夜班，所以故意在交接班時，交派其他工作給潘女，讓潘女無法準時下班，陳女甚至刻意用其他理由，不願幫潘女代班，讓她無法請假憤而離職。

警方指出，陳男得知女友被欺負，一氣之下去找陳女對質，不過陳女不願道歉，直到潘女回去領薪水時，陳女疑似撞了潘女肚子一下，陳男得知帶著小弟，拿著能噴出辣椒水的辣椒槍恐嚇，並甩了陳女兩巴掌，迅速離開。警方接獲報案後立即展開偵辦，但陳女另向媒體爆料，讓警方行動提前曝光，差點抓不到人。

潘女、陳男疑似知道警方在逮人，到外縣市躲避，警方13日下午到外縣市逮人，並查獲當時陳男恐嚇用的辣椒水槍，訊後將2人依恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌函送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/