DSET論壇》​烏克蘭專家：台灣無人機零組件 可迎龐大商機

烏克蘭國防智庫分析師指出，儘管烏國無人機產能極大，但高達九十五％的製造商仍使用中國零組件，其中七十七％廠商正尋求替代方案。對此，台灣無人機產業界已展現敏捷的應變能力，力拚打造「非紅」供應鏈，以滿足全球與台灣激增的國防需求。（圖取自烏克蘭國防部網站）

烏克蘭無人機產業正積極尋求擺脫對中國紅色供應鏈的依賴，為台灣帶來巨大的合作商機。烏克蘭國防智庫分析師指出，儘管烏國無人機產能極大，但高達九十五％的製造商仍使用中國零組件，其中七十七％廠商正尋求替代方案。對此，台灣無人機產業界已展現敏捷的應變能力，有本土廠商引進類似特斯拉的鋁合金沖壓技術日以繼夜量產機身，美商也大幅增加在台採購，力拚打造「非紅」供應鏈，以滿足全球與台灣激增的國防需求。

烏國將分享實戰驗證成果

烏克蘭國防智庫「蛇島研究所」分析師薩夫奇昨在科技、民主與社會研究中心（DSET）年度論壇上透露，烏克蘭二〇二五年產出超過四百萬架無人機，並有望在二〇二六年達到七百萬架的產量。然而，高達九十五％的烏克蘭製造商仍使用中國零組件，其中有七十七％廠商強烈希望替換掉中國零件並尋找替代品。薩夫奇強調，這正是台灣與烏克蘭合作的最大契機，台灣可提供零組件模式、大規模生產能力與投資資金，而烏克蘭則能分享經實戰驗證的技術與戰術訓練經驗。

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烏克蘭自由基金會代表、前駐美武官奧爾迪諾維奇指出，從抵抗俄國侵略及中東戰事所獲得的關鍵教訓，包括彈藥數量、適應戰場的創新速度、國防工業基礎，以及全社會團結抵禦侵略的「社會韌性」才是致勝關鍵。考量到台烏之間的外交障礙，他強烈呼籲透過NGO與具備高度彈性的B2B商業模式來推動技術轉移與合作，且雙方應展開學術交流。

美智庫「新美國安全中心（CNAS）」防衛計畫研究助理坎貝爾指出，無人載具平台是「終極不對稱武器」，台灣的自我防衛不應過度依賴來自美國昂貴的「精密系統」。她直言，伊朗戰事已對美軍庫存造成影響，如果台灣百分之百依賴美國作為唯一供應商，將面臨生存危機；台灣必須持續大舉投資本土自主國防工業，尋找與歐洲及烏克蘭合作的交集點，拋棄「唯有美國軍事硬體才能填補關鍵缺口」的假設。

針對全球對「非紅」供應鏈的急迫需求，台灣產業界已積極佈局擴產。雷虎科技總經理蘇聖傑表示，目前世界上九〇％的無人機馬達在中國製造，為滿足美國與全球市場對非中國零組件的需求，該公司正採用類似特斯拉製造汽車的鋁合金沖壓技術來量產機身，並準備投入約三千萬美元於嘉義地區進行最終組裝。

此外，美商安杜里爾（Anduril）東亞區總經理、台灣負責人張良治指出，該公司過去一年內於台灣新增了十五家直接採購供應商，也預告未來三到五年內將大幅擴展在台灣投資及在地人才招募。

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