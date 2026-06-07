對台軍售案「正在考慮」 川普：總要與賴清德一談

美國總統川普五日在空軍一號專機上回答記者的提問。（法新社）

美國總統川普五日暗示，儘管中國公開敦促不要與台灣總統直接接觸，但是與賴清德總統通話的可能性依然存在。

川普五日在空軍一號上接受媒體聯訪，中央社報導，被問到是否已針對一四〇億美元對台軍售案做出決定，川普說，「我們正在考慮這件事」。他上月結束川習會後，提出直接與台灣總統賴清德談的想法，記者五日詢問川普，是否仍然打算與賴清德通話，川普說，「我總是會跟他談」（I’ll always talk to him）。

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美聯社：若川賴通話 史無前例

美聯社報導，若川普與賴清德通話，將是數十年來美國和台灣現任總統首次直接對話，會是一次「史無前例的通話」。在川普五日發表上述說法後，台灣駐美代表處聲明，重申就軍售和其他議題，與美國「保持密切聯繫」，「若有任何川普總統和賴總統通話的安排，將由美方宣布」。

中國駐美國大使館日前向美聯社提出的聲明表示，美台領袖直接通話，可能損害當前美中關係進展，力促川普政府「極為謹慎處理台灣問題」，避免向台灣釋放錯誤訊號。

曾於川普和拜登任內擔任國務院亞太事務高層官員的凱根（Edgard Kagan）指出，值得注意的是，即使在中國已警告，反對川普和賴清德通話後，川普仍持續公開聲明兩人通話的可能性依然存在；他指出，若川普繞過與賴清德通話，或許可為推進對台軍售案創造空間，同時緩和北京的強烈反彈，「如此可使他有空間，既能宣布軍售，化解指稱美國正背棄台灣的批評，並且以讓中國覺得其看法受到某種程度尊重的方式處理」。

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