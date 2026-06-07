《上海小貓熊抵台》蔣萬安重申非破口 沈伯洋︰防中國政治前提

獸醫師用紅外線熱像儀測小貓熊體溫。 （台北動物園提供）

小貓熊將在檢疫套房住1個月 期滿後進駐動物園溫帶動物區

台北與上海雙城論壇簽訂物種交流合作備忘錄，自台北市長蔣萬安二〇二三年提出要求後，來自上海動物園的一對小貓熊終於在昨日凌晨抵達台北市立動物園；園方指出，小貓熊適應狀況良好。蔣萬安昨酸沈伯洋，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？沈伯洋則重申，沒有效益的論壇不該舉辦，就算與中國交流，也應該首都對首都，動物保育交流跟任何國家都能做，但與中國交流背後可能的政治前提，是我們要關注的重點。

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台北動物園表示，小貓熊（公三歲及母二歲齡）昨凌晨抵達台北動物園，將在檢疫套房住上一個月，在檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入台北動物園的小貓熊家族，成為維持小貓熊遺傳多樣性的新血緣，熟識新環境後就會與大家見面。

蔣︰小貓熊可愛 大家很歡迎

蔣萬安昨出席市政行程說，有看到小貓熊照片，真的非常可愛，也相信大家很歡迎這兩隻小貓熊到來。另針對沈伯洋受媒體專訪表示，台北市身為首都應該「首都對首都」。蔣萬安對此回應：「民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透破口嗎？」

日前，蔣萬安也諷刺說，「小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口」。

沈︰關注前提 不是小貓熊有問題

沈伯洋昨受訪表示，小貓熊真的是有夠無辜，他提及今年北市府也與日本合作，迎來小貓熊，為什麼當時沒有說要與日本辦論壇，或是達到政治前提、是不是要承認什麼事情，才有機會可以得到小貓熊，但並沒有，就是單純的動物保育交流。

沈伯洋強調，動物保育交流，跟任何國家都能做，但跟中國做就可能會有政治前提，我們要關注這個前提是什麼，而不是說小貓熊有問題，「小貓熊本人應該很疑惑，小貓熊沒有問題」。

上海小貓熊昨日凌晨抵達台北動物園。 （台北動物園提供）

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