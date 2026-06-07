為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《上海小貓熊抵台》蔣萬安重申非破口 沈伯洋︰防中國政治前提

    2026/06/07 05:30 記者甘孟霖、蔡愷恆／台北報導
    獸醫師用紅外線熱像儀測小貓熊體溫。 （台北動物園提供）

    獸醫師用紅外線熱像儀測小貓熊體溫。 （台北動物園提供）

    小貓熊將在檢疫套房住1個月 期滿後進駐動物園溫帶動物區

    台北與上海雙城論壇簽訂物種交流合作備忘錄，自台北市長蔣萬安二〇二三年提出要求後，來自上海動物園的一對小貓熊終於在昨日凌晨抵達台北市立動物園；園方指出，小貓熊適應狀況良好。蔣萬安昨酸沈伯洋，民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透的破口嗎？沈伯洋則重申，沒有效益的論壇不該舉辦，就算與中國交流，也應該首都對首都，動物保育交流跟任何國家都能做，但與中國交流背後可能的政治前提，是我們要關注的重點。

    台北動物園表示，小貓熊（公三歲及母二歲齡）昨凌晨抵達台北動物園，將在檢疫套房住上一個月，在檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入台北動物園的小貓熊家族，成為維持小貓熊遺傳多樣性的新血緣，熟識新環境後就會與大家見面。

    蔣︰小貓熊可愛 大家很歡迎

    蔣萬安昨出席市政行程說，有看到小貓熊照片，真的非常可愛，也相信大家很歡迎這兩隻小貓熊到來。另針對沈伯洋受媒體專訪表示，台北市身為首都應該「首都對首都」。蔣萬安對此回應：「民進黨不是說只要和對岸交流就會有滲透破口嗎？」

    日前，蔣萬安也諷刺說，「小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口」。

    沈︰關注前提 不是小貓熊有問題

    沈伯洋昨受訪表示，小貓熊真的是有夠無辜，他提及今年北市府也與日本合作，迎來小貓熊，為什麼當時沒有說要與日本辦論壇，或是達到政治前提、是不是要承認什麼事情，才有機會可以得到小貓熊，但並沒有，就是單純的動物保育交流。

    沈伯洋強調，動物保育交流，跟任何國家都能做，但跟中國做就可能會有政治前提，我們要關注這個前提是什麼，而不是說小貓熊有問題，「小貓熊本人應該很疑惑，小貓熊沒有問題」。

    上海小貓熊昨日凌晨抵達台北動物園。 （台北動物園提供）

    上海小貓熊昨日凌晨抵達台北動物園。 （台北動物園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播