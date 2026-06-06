日菲啟動EEZ談判 藍白提案要政院赴立院專報

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及中國礁層海洋邊界談判。立法院國民黨團及民眾黨團昨在立法院會提案，要求行政院召開「國家級海洋權益會議」，並到立法院進行專案報告。圖為立法院國是論壇，民眾黨立委劉書彬發言。（記者叢昌瑾攝）

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及中國礁層海洋邊界談判。立法院國民黨團及民眾黨團昨在立法院會提案，要求行政院召開「國家級海洋權益會議」，並到立法院進行專案報告。該提案依黨團共識逕付二讀，交黨團協商。

外交部：談判不影響我主權權利

提案指出，日本與菲律賓將台灣排除於談判外，形同剝奪我國海洋主權與漁權，對我國兩百浬主權、漁權侵門踏戶、逕自瓜分的行徑，政府居然予以肯定，對中國派艦到東部海域「執行巡查」又表示我國主權問題毋需陸方置喙，一味抗中卻無能保主權的思維，已遭民眾唾棄。

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據此，藍白黨團建請院會作成決議，外交部應即向日本、菲律賓政府表達嚴正立場，抗議並要求日、菲兩國，凡涉及我國專屬經濟海域的任何劃界協議談判，應由台、日、菲三方談判協商，以捍衛國家主權。海洋委員會及海巡署應提出「東部海域護漁專案」，落實強化巡防量能、升級漁船即時通報系統及建立跨部會護漁機制，確保漁民作業安全。

提案指出，行政院應召集相關部會召開「國家級海洋權益會議」，針對日、菲劃界談判對我國漁權、能源開發及國家海洋戰略的衝擊，提出完整評估報告，並說明政府因應方案。行政院應針對會議結論，到立法院進行專案報告並備詢，說明政府捍衛主權、維護漁權的具體作為與決心。

民進黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，若鄰國間經濟海域重疊，國際處理方式都是擱置爭議、共同開發，政府當然要表達立場，外交部也有向日、菲交涉，但中國就是不願意。立委沈伯洋也提醒，台灣必須需要慎防「被中國吃豆腐」，例如當日、菲討論時，中國主張「台灣也是我們的一部分，所以我們也要加入」，趁機把台灣變成中國內政。

外交部表示，劃界談判與結果均不影響台灣依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響台灣與日菲雙邊既有漁業協定的執行，已指示相關駐外館處密切關注談判所涉議題與相關進程，並已透過管道表達台灣方面的關切，以維護台灣在周遭海域的主權與主權權利。

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