賴總統出訪史瓦帝尼受阻 立院無異議通過譴責中國粗暴

賴總統出訪史瓦帝尼受阻，立法院會昨無異議通過中華人民共和國政府的粗暴行為。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德原訂四月廿二日訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期，立法院民進黨團當時在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。立法院會昨天開會處理時，朝野無異議照案通過，這也是本屆立法院會首度通過對中國的譴責案。

本屆立院 首度通過譴責中國案

回顧第十一屆立法院會相關提案，包括二〇二四年五月民進黨團譴責中國「聯合利劍」環台軍演；同年九月反對中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議；二〇二五年七月因副總統蕭美琴在捷克遭尾隨，民進黨團提案譴責北京當局跨國恐怖主義；二〇二五年十一月中國官媒揚言抓捕民進黨立委沈伯洋，民進黨團再度譴責中共跨國鎮壓惡行。不過，前述提案不是被藍白聯手封殺，就是長期未經黨團協商處理。

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賴總統今年因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國，在無預警狀況下取消專機飛航許可，導致出訪行程暫緩至五月二日成行。外交及國防委員會四月廿二日無異議通過臨時提案，強烈譴責中國的粗暴行徑。民進黨團則於四月廿五日院會提出譴責案，當時逕付二讀交付協商，於昨天院會正式經朝野無異議通過。

籲民主夥伴 正視中國外交脅迫

提案嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。呼籲所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為。

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