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    首頁 > 政治

    藍白合？白營議員質詢 邀蔣萬安玩戰鬥陀螺、匹克球

    2026/06/06 05:30 記者孫唯容／台北報導
    民眾黨議員昨在市議會聯合進行市政總質詢，邀請台北市長蔣萬安體驗戰鬥陀螺。（記者田裕華攝）

    民眾黨議員昨在市議會聯合進行市政總質詢，邀請台北市長蔣萬安體驗戰鬥陀螺。（記者田裕華攝）

    民眾黨台北市議員在年底九合一大選，缺乏有力的母雞帶領，「藍白合」靠攏藍營母雞蔣萬安，昨在台北市議會聯合進行市政總質詢，特別布置「戰鬥」背板，準備戰鬥陀螺、無人機足球、匹克球等流行休閒娛樂，邀台北市長蔣萬安化身陀螺戰士，在他們喊出「為民眾而戰」後，讓蔣大喊「為台北而戰go shoot」；還邀近期被封「殷瑋答」的研考會主委殷瑋與蔣萬安組隊，與民眾黨團議員對打匹克球。

    民眾黨團總召林珍羽代表說，送給蔣萬安戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，希望他二〇二六奮力一搏為台北、為民眾而戰，還做了一個寫著「戰鬥」的背板，讓蔣萬安一看直呼「你們很用心，花那麼多心力，哇！」林珍羽請蔣萬安玩戰鬥陀螺，拉發條時要喊出「go shoot」，蔣萬安順利打出後，林珍羽稱讚「很厲害，希望今年我們都可以為台北戰勝」。

    議員黃瀞瑩準備「無人機足球」，雖有教練現場耐心指導，蔣萬安仍難以掌握遊戲技巧，第二次挑戰才成功；議員陳宥丞則邀蔣與殷瑋組隊，直接在議場打起匹克球，凸顯他關心匹克球場地不足等議題。

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