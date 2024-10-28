先前一批過期發霉 美方反省處理過程／谷立言︰PDA軍備 將維修翻新才送台灣

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國國防部監察長九月發布報告指出，台灣去年十二月收到美國「總統提用權」（PDA）軍事援助物資「無法使用」，價值三．四五億美元庫儲品中，包括七十萬發過期子彈，超過三五○○組抗彈板與背心受潮發霉。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美方已反省PDA過程，未來將裝備軍援台灣前，會先維修、翻新，保證軍備到台後可以立即使用。

谷立言接受YouTuber「敏迪選讀」專訪表示，提供台灣的軍備當中，有兩項特別重要，分別為提供軍備品予台灣後備軍力，與能夠平衡兩岸軍力的防空、反軍艦飛彈等不對稱作戰武器。台灣正在進行軍事改革，擴大後備軍力有助於嚇阻目標，維持與現役軍人相同的能力很重要，才會特別以PDA提供台灣裝備。

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谷立言直陳，他們已反省PDA軍援過程，第一批軍援是美方出問題，他們有對此進行審查並發現問題，拜登政府九月批准的第二批PDA獲美國國會給予的權利與預算，會在維修、翻新後再送往台灣，確保台灣收到的軍備可以立即使用。

中國近年來頻頻透過灰色地帶襲擾、資訊操弄等手段威脅台灣，谷立言讚許，台灣反制資訊操弄的能力是世界上最強，美國專家在二○二○年總統大選前，就曾來台學習如何防止外力干涉選舉過程。

台軍事改革、美嚇阻力增強 兩岸爆發全面戰爭可能性低

谷立言認為，因為台灣持續進行軍事改革，且美國在太平洋區域的部署使得嚇阻能力不斷增加，因此爆發全面戰爭的可能性較低，但同時間台灣每天在離島、海巡或法律、心理戰等面向，均面臨中共的灰色地帶威脅，最重要的是讓世界知道「灰色地帶」，並發聲指責或給予北京壓力。

谷立言表示，應對中共每個不同類型的挑釁都必須審慎處理，若發生誤會、誤判，恐造成大家不樂見的後果，需要法律、執法、假消息、網路攻擊等不同單位共同討論。

另一方面，針對「半導體去台化」議題，谷立言表示，半導體產業並非零和遊戲，台灣半導體產業與美國有很好的互補關係，「台灣的生態系無法被複製」，所有與半導體有關的公司、供應鏈都在台灣，且台灣還有人才優勢，美國與其他國家不可能取代。

台美半導體有很好互補關係 高階半導體產業不可能離台

谷立言也指出，高階半導體產業不可能離開台灣，但面對人工智慧對半導體的需求，以及電力、綠能、勞動力、水源等問題，台灣無法單獨滿足市場需求，例如環球晶圓在美國投資，也並非受到美國拉攏，而是認為台灣製造量不足。

針對美國出口管制，谷立言指出，中國發展半導體並非為了發展經濟，而是為了協助解放軍製造更有能力的飛彈，將威脅到美國、台灣及同盟國，因此美國著眼的不是經濟，而是國家安全，從此角度來看，台美利益百分百相同；此舉當然可能會對台美的高科技公司造成負面影響，但同時也是加強台灣與歐洲、日本等國的高科技產業關係的機會。

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