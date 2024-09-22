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罷免案攻防》反罷免 蔣萬安二度同框謝國樑

基隆市長謝國樑罷免投票倒數廿多天，拆樑的志工昨到海洋廣場喊口號、發文宣。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑罷免投票倒數廿多天，拆樑的志工昨到海洋廣場喊口號、發文宣。（記者盧賢秀攝）

2024/09/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免投票只剩廿多天，台北市長蔣萬安昨天帶著二寶到基隆七堵的室內兒童樂園「放電」，挺謝的室內兒童樂園及親子照護平台政策，呼籲民眾投下不同意票。罷樑團體批謝國樑的施政執行率非常低，市政工作不是請外來的市長在街頭走一走，呼籲不要做表面工夫，罷免團體將與外送平台合作，持續宣傳罷免。

罷樑：市政工作不是請外來市長走一走

蔣萬安昨天二度到基隆「挺樑」，帶著二寶和謝國樑一起現身七堵兒童樂園，一起玩溜滑梯、恐龍滑步車。蔣表示，謝推出的一區一室內兒童樂園，小朋友不論在雨天或晴天都可盡情放電，而且都是免費，家長可以省下荷包。謝國樑的親子照護平台，小朋友若在晚間身體有任何狀況，家人可以透過平台諮詢和專業的醫師協助。他肯定謝的政策，呼籲市民十月十三日出來投下罷免不同意票。

謝國樑說，基隆多雨，能讓孩子不需日曬淋雨，有放電的去處，室內兒童樂園有安全的遊具設施，目前第六座室內兒童樂園已開放試營運，第七座正在建置中。

拆樑公民團體志工昨天到安樂市場及國門廣場散發罷免的文宣，高喊「十月十三基隆換新衫」，有不少民眾主動索取扇子等文宣。

針對最近國民黨「大軍壓境」挺謝國樑，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，昨天蔣萬安來基隆固樑，市府卻說是市政行程，蔣還呼籲大家投不同意票，這是市政行程還是選舉行程，相信市民自有判斷。

李晏蓉表示，謝國樑施政執行率非常低，不會因他請外縣市人在街頭上走一走、鞠躬握手，市民就會有感，謝應要有作為，不要只做表面工夫。距離罷免投票日剩下廿多天，罷樑團體將與外送平台合作，加強宣傳罷免理由。

台北市長蔣萬安昨日應邀出席基隆室內兒童樂園成果展，與基隆市長謝國樑一起主持儀式。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安昨日應邀出席基隆室內兒童樂園成果展，與基隆市長謝國樑一起主持儀式。（記者方賓照攝）

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