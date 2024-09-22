焦點評論》假監督 真奪權

立院新會期開議首日，在野即搬出上會期強行通過，有關增加公糧收購價的決議、以及補助金加倍的原住民禁伐補償條例，質問相關預算未「依法」編列，聯手將中央政府總預算案退回程序委員會。在野不把關預算，還脅迫增列，根本是邏輯錯亂。（資料照）

2024/09/22 05:30

記者陳政宇／特稿

在野陣營挾著監督和民生的旗幟，口口聲聲說要看緊人民荷包，實際卻是以各類肉桶法案搶錢，甚至拿總預算案要脅，為特定利益不惜拉全民陪葬。最典型例子就是修法加碼，強迫中央政府買單；事涉違背財政紀律，更動搖憲法的權力分立原則，不能任其胡作非為。

立院新會期開議首日，在野即搬出上會期強行通過，有關增加公糧收購價的決議、以及補助金加倍的原住民禁伐補償條例，質問相關預算未「依法」編列，在野立委並聯手將中央政府總預算案退回程序委員會。在野不把關預算，還脅迫增列，根本是邏輯錯亂。

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憲法第七十條載明「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」；大法官釋字第三九一號解釋亦告知，「在預算案之外，以委員提案方式為增加支出之提議，既涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，尚非憲法所許」。

民代爭取經費，但非僭越憲政原則的藉口，或以「假民意」做為奪權的掩護。面對藍白的假監督、真奪權，民進黨政府必須明確回應，包括積極運用聲請釋憲等救濟管道。

賴總統上週與黨團成員聚餐，行政院長卓榮泰本週亦將與綠委餐敘，共商議事攻防。有立委當面向賴直陳，「不能大案釋憲、小案就放」，政院態度一定要明確，否則會站不住腳。

誠然，若對此類違反權力分際和財政紀律的提案展現雙重標準，未來恐將形成惡性循環，不僅掏空國庫，更衝擊施政。

立法院長韓國瑜上週在國民黨立法實務研討會呼籲，希望立委以愛為出發點監督政府，並以國民黨團總召傅崐萁所提耗費上兆元的「花東三法」為例，建議直線不行、可走曲線。然而，愛與監督並不能逾越憲法，憲政乃大是大非，不是繞個路就能迴避。

立法院本會期是預算會期，在野陣營若真為民謀福，應要好好把關預算，豈有要求增編預算未果而退回之理？權力的分立與制衡，是民主政治的基石，守住這道防線，在野與執政者都有責任。

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