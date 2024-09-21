電信信令曝台北市日間活動人口 逾1/4來自於新北市

根據統計，台北市日間活動人口數比夜間停留人數多65萬2135人最多，且日間活動人口有25.2％來自新北市，為全台各縣市間通勤流量之冠。（記者李文馨翻攝）

2024/09/21 09:51

〔記者李文馨／台北報導〕為掌握真實人口分布現況，內政部睽違3年再次發布電信信令人口統計資料，根據統計，台北市日間活動人口數比夜間停留人數多65萬2135人最多，且日間活動人口有25.2％來自新北市，為全台各縣市間通勤流量之冠；統計數據也顯示，桃園市躍升為夜間停留人數第4多的縣市。

根據內政部統計，112年11月台北市日間活動人口數比夜間停留人數多65萬2135人（24.97％）最多、桃園市增加3萬6626人（1.42％）次之。其中台北市日間活動人口有25.2％來自新北市（夜間居住或停留），為全台各縣市間通勤流量之冠，並有2.0％、1.4％來自桃園及基隆市，主因區域間透過交通網絡連結，工商業與周邊居住據點共同組成的通勤生活圈息息相關。

請繼續往下閱讀...

外來人口增加 桃園市躍升夜間停留第4大城市

內政部也透過「夜間停留人口數」，呈現類似實際居住概念的統計，結果發現112年11月以新北市431萬8830人最多、台中市305萬2296人次之、台北市261萬1290人居第3，而桃園市以258萬2724人，較109年11月增加3萬8488人（1.51％），成為夜間停留人數第4多的縣市，反映出居民因相對較低的居住成本、重劃區的興起及機捷通勤帶來的便利性等因素，成為人口流入最多的城市。

旅次以苗栗縣及新竹縣山區遊客增幅較明顯

內政部另以平、假日午後旅次的增幅作為旅遊指標，觀察發現苗栗縣南庄、泰安及獅潭鄉；新竹縣北埔、五峰、尖石、峨眉及橫山鄉；屏東縣霧台鄉及桃園市復興區，假日較平日增加超過1倍較為明顯，這些區域多以山區、溫泉及老街等觀光商圈著名，也是該縣市重點觀光發展區域。

內政部說明，該統計資料延續民國109年11月公布「日間活動人口」、「夜間停留人口」及「特定區域旅次」結果，112年11月首次加入「日夜通勤起訖矩陣」，以了解民眾通勤移動行為；相關統計資料，是以區域間的電信信令數多寡推估統計而成，未包含性別、年齡等機敏資料，更無涉及個人資訊及隱私問題，請民眾安心。

內政部也透過「夜間停留人口數」，呈現類似實際居住概念的統計，結果發現112年11月以新北市431萬8830人最多、台中市305萬2296人次之、台北市261萬1290人居第3，而桃園市以258萬2724人。（記者李文馨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法