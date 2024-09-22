星期專論》廈門大學「台灣接管準備」的意涵是什麼？

今後十年，台灣和國際社會必須竭盡全力，阻止中國以非和平手段併吞台灣，才可能讓習近平蔣介石化。（美聯社檔案照）

2024/09/22 05:30

◎松田康博

二○二四年八月五日，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所發表「台灣接管準備」一文，引發熱烈反應。雖然該文隨即被下架，但瀏覽網路上的「存檔」，可以發現該文倡議設立中央台灣工作委員會、台灣治理試驗區等，為統一台灣後的順利統治做準備。

想必有很多人看了這則新聞，都會產生習近平政府認真想追求統一的印象。這份文件的出現，到底具有什麼意義？

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「接管準備」的歷史脈絡

近代以來，從外部兼併台灣的有日本和中華民國。日本兼併台灣的手段為武力，而且幾乎沒有任何治理的準備。結果引發台灣居民的激烈抵抗，台灣總督府的統治非常困難，許多人因為鎮壓而喪生。對台灣的主要調查研究，則是在佔領後才開始進行。

中華民國政府接收台灣，則是在準備之後才進行。中國國民黨先於一九四○年設立台灣黨部，中華民國政府再於一九四四年設立台灣調查委員會。因為日本投降，接管台灣的過程很平和。但眾所周知，其後的統治失敗，二二八事件和白色恐怖撕裂了台灣社會。國民黨的統治，不僅在台灣，包括（中國大陸）東北和沿海地區在內，所有「光復」的地區皆以失敗告終。

撤退到台灣的國民黨政府，甚至還研究了反攻大陸後的「大陸接管準備」。從佔領後的戰地政務，到臨時政府的設立、經濟和產業的重建、當地人民的安撫等，直到一九九○年代初，仍在制定詳細的計畫。只是，這些大量的「大陸接管準備」文獻，一直未被使用，塵封於檔案館或圖書館裡。

中國的「台灣接管準備」，應從高呼「解放台灣」的一九五○年代即已存在，而更新的時機終於到來。因為習近平提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，呼籲台灣協商「一國兩制台灣方案」。換句話說，這次的「台灣接管準備」，可能是依照習近平的意旨進行研究的一部分。

「習近平的蔣介石化」不是宿命

問題在於其中的內容。正如二○二四年四月七日拙稿「從香港『一城兩制』到台灣『一省兩制』」中指出的，習近平政府計畫在統一後，剝奪台灣的司法獨立，將終審法院設於北京，解散台灣的國軍，派遣解放軍駐台。也就是說，「一國兩制台灣方案」，並沒有諸如「五十年不變」等維持現狀的構想。

當然，中國學者研究「台灣接管準備」，必須著眼於中央政府如何統治台灣，而非維持現狀。此次短暫曝光的「台灣接管準備」文件，恐怕只是冰山一角。這些研究需要投入大量資源，統一的路徑是採取和平或武力手段，會讓統一後的台灣統治方案迥然不同，包括政治、經濟、社會、軍事等各領域的專家都會被動員。

即使習近平未來「蔣介石化」，統一台灣從嚴肅的政策轉變為單純的口號，中國應該仍會持續進行這些研究，而且還會不斷更新。因為台灣統一是誰也無法否定的中國國政方針，只要有國家資源的投入，研究者就會繼續被動員去調查研究。這與國民黨政府高舉「三民主義統一中國」之下的台灣如出一轍。

台海若得以維持現狀，中國的「台灣接管準備」將和台灣的「大陸接管準備」一樣，未來將被當成歷史文獻，長眠於檔案館或圖書館內。然而「習近平的蔣介石化」並不是現狀，也不是未來的宿命。習近平為了實現與台灣大多數民眾毫無關係的「中華民族偉大復興」目標，力圖在任內實現台灣統一，是眾所周知的事實。今後十年，台灣和國際社會必須竭盡全力，阻止中國以非和平手段併吞台灣，才可能讓習近平蔣介石化。

這份文件是否會與台灣的「大陸接管準備」步上相同的命運，將在今後見分曉。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

◎松田康博

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