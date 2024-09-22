檢廉大動員 拚2個月偵結京華城弊案

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷多項弊案，台北地檢署力拚兩個月偵結京華城容積弊案，而政治獻金假帳案、北士科招商案也蓄勢待發。圖為北檢本月十八日第三度提訊柯文哲。（資料照）

2024/09/22 05:30

假帳案、北士科案 將有新一波偵查

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷多項弊案，台北地檢署力拚兩個月偵結京華城容積弊案，而政治獻金假帳案、北士科招商案也蓄勢待發。近日檢、廉為清查木可公關公司金流，已密集傳喚佳聖媒體行銷負責人、會計事務所員工等人作證，同時持續約談曾經手北投士林科學園區標案的公務員，專案小組為鞏固相關事證，近期將有一波偵查作為。

據了解，京華城弊案原本僅由北檢檢察官林俊言主責，但因相關市府官員、都委多達近百人，為釐清決策細節，由多位檢察官投入協助蒐集事證；至於柯被告發的政治獻金案，由檢察官唐仲慶、郭建鈺收案主責，由於兩案環環相扣，難以切割辦案，且被告均為柯文哲，因此三位檢察官時常與主任檢察官、檢察長開會商議。

請繼續往下閱讀...

未料就在八月下旬檢方持續約談北市都委，釐清京華城決策過程、並發出傳票訂九月五日傳喚威京集團主席沈慶京的前夕，國民黨台北市議員應曉薇突於八月廿七日試圖搭機出境，被海關攔下，專案小組不得已提前收網；隔日約談沈慶京、北市前副市長彭振聲，聲押禁見沈等四人獲准，八月卅日隨即發動搜索約談柯文哲。

當時適逢北檢事務分配調動交接期，因案情急遽升溫，北檢忠組決定開設「端股」，由七位檢察官合力偵辦，並投入數十名檢察事務官支援。

北檢近日密集提訊在押的柯文哲、彭振聲等人，看似仍將主力放在京華城案上，其實早在八月廿八日發動第一波搜索時，檢、廉已將威京集團的子公司搜了一輪，包括標得北市魚果市場改建工程的中華工程，鞏固事證。

據了解，專案小組近期陸續將偵辦京華城案的部分人力，劃分至政治獻金案、北士科招商案，分進合擊。其中，為釐清木可公關公司可疑金流，已二度傳喚被告端木正，並約談佳聖媒體行銷負責人、會計事務所員工等人作證。

另一方面，廉政署也陸續接到檢方指揮，約談曾經手北士科招商案的公務員，以及某壽險員工等數十人，近期將會有下一波偵查作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法