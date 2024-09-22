王婉諭：柯文哲傷害第三勢力招牌

時代力量21日舉行第三勢力興衰起落研討會，黨主席王婉諭（前排右二）、政治評論員吳崑玉（前排左二）、台中市政府顧問蔡壁如（前排右一）、清華大學副教授姚人多（前排左一）、台灣基進黨主席王興煥（後排左一）等人在會中合影。（記者廖振輝攝）

2024/09/22 05:30

批柯未反省錯誤 反歸咎藍綠政治打壓

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押，時代力量昨邀五個小黨代表參與「第三勢力興衰起落」研討會。黨主席王婉諭表示，柯接連爆出政治獻金假錯帳及涉貪風波，希望青年不要因為曾經信仰一個人而對政治失望，「政治不該只有明星，更重要的是理念」。

王婉諭表示，柯文哲接連爆出假帳、涉貪風波，不斷做出脫序的言行舉止，傷害了第三勢力的招牌，甚至還把自己的錯誤歸咎於藍綠兩黨的政治打壓；但她希望青年朋友不要因為曾經相信或信仰一個人而對政治失望，政治不該是只有明星，更重要的是理念及生活能否變得更好。

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歐巴桑聯盟：台灣需要本土在野政黨

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵認為，台灣需要本土在野政黨的力量，在野小黨在「青鳥行動」期間，也多次合作召開聯合記者會，並認為現今台灣國會變成三大黨的鬥爭，彼此只會互相踩壓，沒有共同對話，民主應該是異中求同，並找到台灣主權及進步理念價值的最大公約數。

台灣綠黨發言人王彥涵表示，台灣至今第三勢力的起落，與我國選制不友善小黨直接相關，過高的保證金、補助款和國會席次門檻只是最顯而易見的部分。

社民黨：第三勢力必須扎根基層

社會民主黨召集人徐雍表示，自太陽花後第三勢力已經過十年的各式嘗試，面對組織發展與政治選擇的路線上，第三勢力都必須扎根基層、連結社會多元面向，疏通民粹亂流。

民眾黨前立委、台中市政顧問蔡壁如也受邀擔任與談人。她受訪說，第三勢力與國民黨、民進黨三分天下的板塊已形成，在柯文哲事件後，小草不大可能回歸藍綠，這段時間小草傾向不表態，成為隱性選民。

至於二○二六是否藍白合？蔡說，有三個評估點，一是柯文哲司法案件發展；二是民眾黨是否走向集體領導以及領導方式為何；三是小草與民眾黨支持者能否接受。

時代力量黨主席王婉諭昨表示，希望青年不要因為曾經信仰一個人而對政治失望。（記者廖振輝攝）

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