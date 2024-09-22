美將提供台灣183億軍援 對台最大筆 五角大廈核准

美國政府將提供台灣約183億元、史上最大筆軍事援助，五角大廈核准，正等待總統拜登簽署。圖為拜登的內閣會議。（美聯社）

2024/09/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「國防新聞」廿日引述多名國會助理和一名政府官員說法，指美國政府將提供台灣價值五．六七億美元（約一八三億台幣）史上最大筆軍事援助，程序已進入最後階段，獲得五角大廈核准，正等待總統拜登簽署。屆時將直接對台運輸美國軍事庫存，以此最快方式將軍援交付台灣。

等待拜登簽署 軍事庫存直接運台

此筆軍援大幅高出去年對台三．四五億美元援助，將用於資助軍事訓練、軍備庫存、反裝甲武器、防空武器和多領域態勢感知等項目，以及被美台視為不對稱戰略對抗中國至關重要的無人機。拜登總統可能在月底財政年度結束前批准有關計畫。

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報導提到，去年美政府辯論對台進一步援助問題後，在缺少經費的情況下，國防部長奧斯汀中止任何進一步軍援。直到四月，美國會通過涵蓋以色列、烏克蘭和台灣的一系列援助法案，包括用於補助向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務的十九億美元，五角大廈隨即討論經費運用，其中多半分配給台灣；同法案內廿億美元的「外國軍事融資」，已於夏季批准當中十四億美元用於台灣。

報導指出，五角大廈起初規劃的援助經費較低，但在夏季與政府各部門的會議後，多名官員認為需要提升援助規模，進而達到當前金額。此外，五角大廈也正規劃第三批對台援助，預計拜登政府明年一月任期結束前完成。

由於對台軍售議題敏感，美方始終採模糊、低調方式處理。五角大廈和國家安全會議皆不願評論，僅重申依照長期政策維持支持台灣自衛的權利。

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