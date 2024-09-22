罷免案攻防》挺罷免 青鳥飛基隆合體拆樑開講

基隆市長謝國樑罷免投票倒數廿多天，台灣公民陣線昨晚到基隆與罷樑團體一起開講，捍衛公民罷免權，並呼籲市民下月十三日投同意票。（記者翁聿煌攝）

2024/09/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣公民陣線與台灣經濟民主連合昨晚在基隆舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，要向提案修改選罷法的立委林沛祥表達抗議，罷樑團體也到場助講。台灣公民陣線指出，立法院開議，國民黨團表示將完成選罷法修法，面對沒收公民罷免權的修法，延續今年夏天的青鳥行動，台灣公民陣線將繼續阻擋藍白兩黨推動各項民主倒退法案。

抗議藍委林沛祥主張提高罷免門檻

基隆整天陰雨綿綿，但是在光一路陸橋下的活動仍聚集不少民眾。台灣公民陣線副隊長羅宜指出，國民黨立委林沛祥主張加嚴選罷法的條件，提高罷免門檻，因此向林表達抗議，台灣公民陣線倡議大家一起監督藍白在立法院推動民主倒退的法案，像是核能及罷免案。

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他指出，台灣公民陣線也在推動「落選運動」，調集人力物力，前往只會服從黨意，只為政黨一己之私、獲取政黨最大利益的立委選區，下次選舉要讓這種立委落選。

律師賴中強說，根據經濟民主連合「擺爛立委憤怒價值系統」統計，林沛祥是前四強，其為貫徹黨團總召傅崐萁的意志，不顧台灣民主憲政及國家安全，不能代表基隆人民；林沛祥支持被NCC下架的紅色媒體重新上架、支持不當黨產發還給救國團，以及支持提高罷免門檻，呼籲基隆民眾下次選舉不要再投給他。

林沛祥表示，現在青鳥和罷樑串連在一起，青鳥指控他提案修改選罷法非常可笑，他沒有提案修改選罷法，會針對他的原因，就是因為他不贊成罷免謝國樑，他認為罷免製造仇恨對立，門檻太低，不符民意期待。

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