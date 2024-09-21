綠要求聯大2758號決議不涉台灣主權 藍諷「打嘴砲」「幫倒忙」

民進黨要求朝野共同聲明聯大2758號決議不涉台灣主權，被國民黨嘲諷「打嘴砲」、「幫倒忙」，圖為聯合國美國紐約總部。（路透）

2024/09/21 09:56

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團呼籲朝野就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，國民黨今日在臉書嘲諷此舉為「打嘴砲」、「幫倒忙」，並批評民進黨解決聯大2758號決議文困境的方式只會減少邦交國，拒絕並譴責民進黨以政治語言包裝，用話術推卸在外交上毫無作為的責任。

國民黨指出，該黨是「唯一以實際作為突破聯合國2758困境的執政黨」，前總統馬英九當年不僅提出主張，更以實際行動突破聯合國2758號決議的全面封殺，讓中華民國重返聯合國體制下重要平台，自2009年開始，連續8年正式出席暌違38年的世界衛生大會（WHA），2013年並應「國際民航組織」（ICAO）主席邀請出席暌違42年的年會。

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國民黨說，「民進黨打嘴砲就算了，還幫倒忙？」民進黨多次提出反對2758號決議，但缺乏具體行動與成效，民進黨執政後不只未能延續前總統馬英九時期的成果，反而在2017年和2016年先後失去WHA和ICAO的參與權，讓中華民國「得而復失」，還連續斷交10個邦交國，使中華民國再度被隔絕於國際社會。

國民黨還說，「民進黨解決2758困境的方式，是減少邦交國？」解決聯合國大會第2758號決議的問題，需要國際友邦的支持，民進黨執政8年卻斷交10國，對中華民國重返聯合國作出的最大努力就是擺爛，民進黨卻持續在立法院演戲、噴政治口水，撕裂社會，令人無語。

國民黨強調，拒絕並譴責民進黨以政治語言包裝，用話術推卸民進黨在外交上毫無作為的責任，如何以實際行動突破2758號決議的框架，讓中華民國在國際舞台上有所突破，才是民進黨政府作為執政黨應該要認真思考的問題，呼籲民進黨如果真的要讓中華民國重返聯合國，就應該在提案中明確列出具體行動，甚至要承諾若無法讓中華民國重返聯合國體系，否則，只是光說不練。

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