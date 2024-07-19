桃園華亞案 楊兆麟改1500萬交保

桃園地方法院開第四次羈押庭，法官裁定楊兆麟一千五百萬元交保。（記者周敏鴻攝）

2024/07/19 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前台塑集團總管理處總經理楊兆麟涉嫌於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）主導自辦市地重劃案中行賄，桃園地方法院昨天下午召開第四次羈押庭，法官裁定他加保五百萬元，共以一千五百萬元交保，須一併交付護照與台灣居民往來大陸通行證（台胞證）正本；是否再抗告，檢方研議中。

法官認為，楊兆麟涉犯不違背職務行賄、詐欺取財等罪的嫌疑重大，且其供述與同案被告仍有出入，另有部分資料未經查扣，確實有勾串、滅證之虞。楊在台塑集團內地位甚高、具相當的人脈與經濟能力、有友人居住於美國華盛頓地區等，也有逃亡之虞；但考量八十八歲的楊兆麟就醫相關紀錄，健康情況不佳，且有持續就醫需求，審酌比例原則後，認為他提出相當金額的保證金，佐以其他處分，應足以做為替代羈押的手段。

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前海基會董事長鄭文燦涉於桃園市長任內收賄介入此重劃案，檢調七月五日約談鄭到案前，已於六月三日先約談楊兆麟、前台塑副總兼發言人侯水文、華亞科技園區重劃會主委廖俊松與他的兒子等人，僅楊被請回。

六月廿一日，檢方二度傳喚楊並聲請羈押禁見，桃院裁定三百五十萬元交保；檢方抗告後，桃院七月四日再開羈押庭，將交保金提高到一千萬元；檢方再抗告，桃院七月十二日第三次開羈押庭，維持一千萬元交保裁定。

檢方四度抗告後，桃院昨天下午兩點開第四次羈押庭，法官於下午四點十六分裁定楊以一千五百萬元交保，並限制住居、出境、出海，且除了辯護人，不得與第三人談論本案相關情節，不得對外透露偵查過程中相關內容。

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