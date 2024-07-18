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宏福案遭判刑6年定讞 台北市議員陳政忠：深感遺憾

宏福建設負責人、台北市議員陳政忠被控炒股，纏訟23年，被判刑6年定讞。（資料照）

宏福建設負責人、台北市議員陳政忠被控炒股，纏訟23年，被判刑6年定讞。（資料照）

2024/07/18 06:28

〔記者詹湘淇／台北報導〕宏福建設負責人、無黨籍台北市議員陳政忠被控炒股等罪，案經四次更審，最高法院今駁回上訴定讞，依證交法操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年。陳政忠透過律師聲明表示，他更三審已獲判無罪，但因各級法院對相同卷證資料有不同解讀，導致他仍被最高法院判決有罪，對此深感遺憾。

陳政忠遭控於1994年起將3億餘元的私人土地以10億餘元賣給宏福建設，挪用數億增資款，並透過職員提供的人頭帳戶大量買賣股票，操縱交易價格，獲利超過60億元，遭台北地檢署依背信、詐欺、業務侵占、證券交易法等罪起訴。

陳政忠一審遭判20年，二審因操縱股價、虛偽記載公開說明書罪判9年。高院更一審僅依操縱股票罪判5年徒刑，更二審以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判刑5年。

該案歷經多次更審，業務侵占、違反商業會計法部份已陸續獲判無罪，更三審針對涉嫌操縱股價、虛偽記載公開說明書部份，改判無罪，再被撤銷發回。2022年高院更四審依證交法操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年。最高法院今駁回上訴定讞，將由高院另訂應執行刑，法院已通知檢方啟動防逃機制。

陳政忠透過律師聲明表示，他於1994年4月辭任宏福建設所有職務並出售持股，難料該公司在1997年出現經營無集，他明明已無該公司職務也未參與任何事務，卻被無端捲入訟爭。

該聲明指出，陳政忠在議事之餘爭取清白，終於在2019年由高院更三審判決全部無罪，但因司法審級制度，各級法院對於相同卷證資料所為的不同解讀，導致案件來回於上下審級，仍被最高法院判決有罪，長達25年的訴訟卻是如此刻意對他為不利解釋的結果，對此深感遺憾。

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