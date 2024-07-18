立院要求研議公務員360度考績制度 銓敘部：應審慎評估

立法院要求銓敘部研議採取360 度評價制度，不過，銓敘部認為，此立意良善，但實務執行困難，應予審慎評估。 （資料照）

2024/07/18 07:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院認為，目前公務員考績制度容易造成「馬屁文化」，公務員只需要討好長官即可獲得優良考績甚至陞遷機會，要求銓敘部研議採取「360度評價制度」，非僅由主管打下屬考績，下屬也要打主管考績，甚至連同事間也要互打考績。不過，銓敘部認為，此立意良善，但實務執行困難，應予審慎評估。

根據銓敘部近日送交立法院報告指出，為精進考績法制，該部自90年以來，多次辦理公務人員考績法研修作業，並經考試院將考績法修正草案函請立法院審議，惟均未能於當屆立法委員任期屆滿前完成修法。

請繼續往下閱讀...

銓敘部說明，該部98年5月及6月間研議考績法修正方向時，曾舉辦4場專家學者及2場企業界座談會，其中即就公務人員考績實施360度評核或增加面談機制可行性議題，向專家學者與國內外大型企業請益。

銓敘部指出，座談會所獲致結論普遍認為，360 度評核機制立意良善，但實務執行恐有相當困難，須耗費大量人力、物力，且組織成員可能忙於建立關係或彼此勾心鬥角，主管人員亦可能顧忌部屬對其所為評比而難以發揮領導統御之權，此等評核方式對組織績效提升是否確有助益，應予審慎評估。

另銓敘部表示，於107年間辦理考績法研修作業時，於同年6月間辦理北中南東4場次基層公聽會，部分與會公務人員曾提及360度考評制度，建議主管人員考績由部屬評分，惟亦有與會人員不同意，認為360度考評於實務上不可行，由同仁互評或是由民眾評分，反而易造成問題，與會人員意見尚非一致。

至於考評前事先溝通並由受考人自評之機制，則可收確認績效表現、適時輔導協助等正面效果。

銓敘部說，經參酌各界意見後，未規劃採行360度評價機制，而是於考績法修正草案中增訂面談雙向溝通機制，含括公務員自我考評機制，並就自我績效表現檢視，且主管於考評前與其面談，得提供其考核評價，就該等評價陳述意見，雙方得以相互溝通瞭解，如此對考績作業民主化程度及考評結果準確與客觀性之提升，當具實質效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法