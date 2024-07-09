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法令漏洞？南澳鄉長性騷女課長成立竟是「不予處罰」

宜蘭縣縣府勞工處解釋，性別平等工作法舊法未對最高負責人或雇主性騷行為訂有罰則，造成漏洞，只能「不予處罰」。（資料照）

宜蘭縣縣府勞工處解釋，性別平等工作法舊法未對最高負責人或雇主性騷行為訂有罰則，造成漏洞，只能「不予處罰」。（資料照）

2024/07/09 14:10

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉長李勝雄性騷公所女課長，被縣府判定「性騷成立」，全案移給縣府勞工處裁處，結果竟是「不予處罰」。勞工處表示，性別平等工作法舊法未對最高負責人或雇主性騷行為訂有罰則，造成漏洞，新法雖增列可處1萬元至100萬元罰鍰，但李勝雄性騷行為，是在新法施行前，在不溯既往與處罰法定原則情形下，只能「不予處罰」。

南澳鄉長李勝雄、宜蘭縣政府原住民事務所所長林志雷，被控涉嫌性騷擾南澳鄉公所女課長，縣府組成性騷擾申訴評議委員會調查，6月7日調查結果出爐，判定李勝雄、林志雷「性騷事件成立」；李勝雄依性別平等工作法移給縣府勞工處裁處，林志雷依公務人員考績法，由南澳鄉公所與縣政府召開考績委員會討論行政懲處。

縣府勞工處對李勝雄已作成「不予處罰」處分；勞工處表示，以往，性工法未對最高負責人或雇主的性騷行為訂有罰則，被害人只能透過民、刑事訴訟爭取權益，造成漏洞，勞動部發現後提出修正，增列第38之2條，「最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷者，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰」，在今年3月8日上路施行。

李勝雄性騷女課長案，被害人雖在3月11日提出申訴，但性騷行為是發生在109年7月至111年5月間；勞工處表示，那時性工法對僱主或最高負責人的性騷行為並無處罰規定，依據法不溯既往與處罰法定原則（法律沒有規定的不能處罰），李勝雄雖被判定性騷成立，但不能適用新法，因此無法可罰，只能作成「不予處罰」的處分。

至於林志雷，全案由縣府召開考績會作進一步審議，目前尚未完成；只是林志雷被判定性騷事件成立，縣府未調整主管職務，外界雜音甚多，質疑「性騷零容忍」根本是喊假的，縣府表示，最後會依據考績會結果再作研議。

南澳鄉長李勝雄性騷公所女課長，縣府判定「性騷成立」，全案移給縣府勞工處裁處，結果竟是「不予處罰」。（取自南澳鄉公所官網）

南澳鄉長李勝雄性騷公所女課長，縣府判定「性騷成立」，全案移給縣府勞工處裁處，結果竟是「不予處罰」。（取自南澳鄉公所官網）

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