不是美國做慈善 美國務院：台灣一向自費防衛

美國國務院發言人米勒17日表示，數十年來台灣一向都自費加強其自我防衛，「不是美國做慈善。」（美聯社檔案照）

2024/07/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對共和黨總統候選人川普受訪表示台灣應該支付美國防衛台灣的費用，美國國務院十七日表示，數十年來台灣一向都自費加強其自我防衛，「不是美國做慈善」；多位共和黨籍國會議員都表示，幾十年來一直是台灣自費向美軍購，相信川普政府會持續力挺台灣。

向美軍購 對美國經濟很重要

國務院發言人米勒說，「台灣一直在為其自己的防衛支付費用」，台灣向美採購軍備支持美國製造、產業與技術，「所以，他們採購軍備不僅對區域安全、也對美國經濟很重要」。至於美國近期通過法案，首次以總統撥款權和從美國武器庫存中提供台灣武器，米勒說，「這是新的授權」，「但是幾十年來我們提供的支持或者安全合作，其實一直都是台灣向美軍購，不是美國做慈善」。

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共和黨籍眾院外委會主席麥考爾表示，台灣「是完美的範例，我們希望所有盟邦都這樣做」，「他們一直是美國武器的其中一個最大買家，用於其防衛」；「川普總統認為，美國盟友應該在自我防衛中發揮重要作用，這是正確的」。國會台灣連線共同主席狄亞士巴拉特說，幾十年來台灣自費向美軍購，「美國國會堅定支持我們民主盟友和夥伴台灣」，「我毫不懷疑在川普政府下，這種支持將持續下去」。

國會議員：川普會續挺台灣

川普政府時期中國政策顧問余茂春說，川普並未說美國不會防衛台灣，而是說台灣應分擔更多費用。他指出，「防衛台灣是台灣關係法所規定的，共同防衛台灣是國家共識」，川普會對就台灣議題打造可靠的嚇阻力，賦予「最高重要性」。

川普總統任內的國安顧問歐布萊恩呼籲台灣增加國防支出，考慮將國內生產總值（GDP）至少五％用於軍事，「我們需要看到台灣人民的意志」。

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