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鄭文燦案被告楊兆麟 維持一千萬交保

桃園地院昨再開羈押庭，前台塑總管理處總經理楊兆麟坐著輪椅出庭，結果維持原一千萬元交保裁定。（記者周敏鴻攝）

桃園地院昨再開羈押庭，前台塑總管理處總經理楊兆麟坐著輪椅出庭，結果維持原一千萬元交保裁定。（記者周敏鴻攝）

2024/07/13 05:30

地院再開羈押庭 認無勾串之虞

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦涉嫌於桃園市長任內「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）自辦市地重劃案收賄，同案被告還有主導重劃案的前台塑集團總管理處總經理、八十八歲楊兆麟，法官日前裁定以一千萬元交保，檢方抗告，地院昨再開羈押庭，結果維持原交保金額。

鄭文燦於十一日的第三次羈押庭後被裁定收押禁見，據了解，鄭的住處與辦公室雖未被搜索，但他於第一次聲押庭時，為了自清，主動交出手機，卻被檢方發現內有他與施姓秘書的LINE訊息，內容與鄭應訊時的答辯方向相同，法官因此認為鄭應訊前，已有管道得知檢方的偵辦內容，且擬妥答辯，成為羈押主因。

鄭文燦被關押在桃園看守所，其辯護律師陳永來昨天上午八點卅五分進行律見，僅表示「鄭文燦的狀況還好」；另有市議員張肇良、友人到看守所，寄付現金、日用品供他使用。

同案被告楊兆麟被外界視為「台塑三巨頭」之一，昨由看護與兩名律師陪同，坐著輪椅出庭，其中一名律師是曾任高檢署檢察官、前年底獲新竹市長高虹安延攬擔任副市長的蔡麗清。

據了解，檢調七月五日約談鄭文燦到案前，已於六月三日先約談楊兆麟、前台塑副總兼發言人侯水文、華亞科技園區重劃會主委廖俊松與他的兒子，僅楊兆麟被請回。

六月廿一日檢方再度傳喚楊兆麟後，聲請羈押禁見，桃院諭知三百五十萬元交保，檢方抗告成功；桃院二次羈押庭後，法官裁定保釋金提高到一千萬元，檢方再抗告，高院前天撤銷原裁定。

桃院昨第三次開羈押庭，經過八十分鐘檢辯攻防，法官認為受賄者鄭文燦與其餘共犯、證人都已羈押，無勾串共犯或證人之虞，因此維持楊兆麟一千萬元交保裁定。

桃院說明，檢方聲請仍有相關簽核文件未扣案，若不羈押恐有證據湮滅、偽造、變造風險，但檢方歷經兩次搜索後均未扣得相關文件，客觀上已無從認定該事證存在與否，難認楊某現仍持有相關文件而有滅證可能。

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