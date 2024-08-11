誤開出75萬元冰淇淋發票 台南店家公告急尋

台南More Cafe x NMTH 臺史博店10日開出1張75萬餘元的冰淇淋發票。（圖由業者提供）

2024/08/11 15:39

〔記者王姝琇／台南報導〕台南More Cafe x NMTH臺史博店10日開出1張75萬餘元的冰淇淋發票，店家緊急貼出「尋找那個你」公告協尋發票主人。

沈姓負責人表示，10日下午4點許有客人來消費2支冰淇淋（每支75元），工作人員誤將數量輸入為10002支，導致開出這張750150元的發票，最後作帳時才發現。由於適逢假日暫時不便調閱監視器，期盼先行透過網路能緊急尋找出發票主人，「最好的做法就是能找回來就找回來」，回收錯誤的發票收執聯進行作廢。目前則與公司會計討論明天上班日會先向國稅局報備。

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依統一發票使用辦法第24條規定，營業人開立統一發票有同辦法第9條第1項規定應行記載事項記載錯誤情形，應另行開立，並收回該誤寫之統一發票收執聯及扣抵聯註明「作廢」字樣黏貼於存根聯上，如為已列印之電子發票證明聯，應收回註明「作廢」字樣，並均在當期之統一發票明細表註明。

若是店家開立錯誤金額的二聯式收銀機統一發票或電子發票證明聯已交付個人消費者，但不知其聯繫方式，無法收回原發票作廢並另行開立時，營業人可檢具申請書，敘明統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本向所在地稽徵機關報備即可。

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