藍白提高罷免難度 民團：推民代落選運動

藍白陣營昨將「公職人員選舉罷免法」罷免連署加嚴草案逕付二讀，台灣公民陣線召開記者會，表態全力捍衛罷免權，將推動落選運動。（記者李文馨攝）

2024/07/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕藍白陣營昨將國民黨團總召傅崐萁和國民黨立委許宇甄所提、主張罷免連署附身分證影本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」逕付二讀，台灣公民陣線等民團臨時召開記者會，批評藍白推動修法刁難罷免連署程序；台灣公民陣線執委賴中強表示，將效法韓國推動立委、議員落選運動。

痛批黃國昌 「歷史必記下醜態」

經濟民主連合副秘書長許冠澤指出，本屆立委就職還未滿一年，國民黨立委提案調高罷免門檻，七月四日委員會審查前夕群眾集結立院抗議，不過藍營以併審民進黨立委吳秉叡提出的「罷免連署應提供身分證發證日期」為由，實則是要推動「罷免連署應提供身分證影本」，刁難罷免連署程序。

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許冠澤批評，國民黨提案內容兩週內一變再變，把修法當兒戲，在輿論沸騰下還將草案逕付二讀，再次跳過委員會實質審查，簡直無法無天。他譴責，自詡新政治的民眾黨面對國民黨的濫權竟甘願配合，更諷刺的是民眾黨團總召黃國昌過去極力反對罷免連署附身分證影本，如今自甘墮落為國民黨背書，歷史必將記下黃國昌的醜態。

賴中強說，民團將全力捍衛人民罷免權，全力阻止「雲林張家」許宇甄與花蓮王傅崐萁的提案在立法院通過。賴中強指出，韓國公民團體二○○○年所發動的落選運動，點名八十六名不適任的國會議員候選人，最後有五十九人因此落選，並進而促成四年後韓國保守國會結構的改變。

賴強調，將根據藍白立委的提案、表決紀錄、配合中共統戰及其他不當言行紀錄，在「全國八區，督藍委」的基礎上，調配人力、物力，決定落選運動優先打擊的立委及其樁腳議員名單，並抵制其同派系的縣市長候選人。

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