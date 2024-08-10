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林郁婷金牌戰在即！張廖萬堅：奮力一擊向世界證明自己實力

教育部長鄭英耀和教育部政次張廖萬堅率團隊全力相挺林郁婷，張廖萬堅表示，國際一起在聲援林郁婷，相信林郁婷會不屈服於抹黑而奮力一擊。（取自張廖萬堅臉書）

教育部長鄭英耀和教育部政次張廖萬堅率團隊全力相挺林郁婷，張廖萬堅表示，國際一起在聲援林郁婷，相信林郁婷會不屈服於抹黑而奮力一擊。（取自張廖萬堅臉書）

2024/08/10 18:28

〔記者林曉雲／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷明天凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰登場，教育部長鄭英耀及教育部政次張廖萬堅率教育部團隊全力相挺，為林郁婷加油打氣。張廖萬堅更在臉書發文強調，在邁向金牌的路上，相信林郁婷不屈服於謠言抹黑，會用奮力的一擊，向世界證明自己的實力。

張廖萬堅痛斥國際拳總IBA日前在記者會上，鬼扯「台灣是中國一部份」，又未明確說明所指控的兩位女拳擊手，究竟「資格不符」的依據為何？而哈利波特作者羅琳等部分網紅人士，不明究裡的發文，用性別問題再度霸凌被抹黑的兩位女選手，已經引發國際知名人士發聲力挺林郁婷。

張廖萬堅表示，除了國際奧會、美國拳擊協會等表態力挺林郁婷，包括澳洲、日本、波蘭拳擊選手教練、美國演員劉思慕等也紛紛表態力挺，國際一起力挺林郁婷，教育部和國人更是全力相挺；去年發生IBA主辦的世錦賽，片面取消林郁婷的得獎資格後，體育署去年即以專案協助，一路力挺，而取得亞奧會的參選資格，在7月30日國際拳擊再次以兩人參選資格槓上國際奧會後，主席、執行長及美國拳擊總會都表態力挺。

張廖萬堅表示，衆所皆知，國際拳總IBA因管理不善及醜聞案纏身，被逐出國際奧會，卻拿兩位女拳手的性別問題，企圖混淆國際視聽，以政治手段透犧牲並抹黑選手的事實，來質疑國際奧會逐出IBA的正當性，不但引起國際主流媒體的批評，也引來更多支持林郁婷的聲浪。

張廖萬堅強調，在邁向金牌的路上，教育部和國人都相信林郁婷，也支持林郁婷不屈服於謠言抹黑，用奮力的一擊，向世界證明自己的實力。

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