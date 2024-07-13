藍白立委提「新住民基本法」》綠委：假保障新住民 替中國開後門

民眾黨立委麥玉珍主張，將新住民定義涵蓋經許可在台地區定居的中國籍人士，同時增訂政府對新住民的行政措施（如身分證等）應予以平等。（資料照）

2024/07/13 05:30

經協商 相關爭議條文未入法

〔記者李文馨、陳政宇、陳鈺馥／台北報導〕立法院朝野黨團昨協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，其中，民眾黨立委麥玉珍提出的修正動議，主張政府對新住民的行政措施（如身分證等）應予以平等；對此，民進黨立委蘇巧慧直言，這根本是假借保障新住民權益之名替中國開後門。經協商，相關爭議條文皆未入法。

相關爭議條文包括國民黨立委邱鎮軍提出的「新住民基本法」，主張政府的行政措施，對於來自不同國籍或地區的新住民應一律平等，「包括取得身分證時間不應不同」；麥玉珍也提出修正動議，於立法目的增訂「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委黃珊珊解釋，台灣很多行政措施對歐美人士、東南亞人士及中國籍配偶有明顯的差別待遇，這也是黨團提案原因，但他們並不堅持。

蘇巧慧批評，若按民眾黨版本通過，就是為縮短中國人民拿台灣身分證年限取得法源，根本是假借保障新住民權益之名替中國開後門，以盲目的平等，罔顧兩岸特殊性，為中國人偷渡福利。

民進黨團總召柯建銘強調，民眾黨團的修正動議有鬼，藉此偷渡把中配取得身分證的年限從六年變四年，用行政措施一律平等，民進黨團絕對無法妥協。

官員：若過 乾脆廢兩岸條例

熟稔兩岸問題的官員受訪批評，這種修法是要排除兩岸條例、港澳條例規定，讓中配與外配一致，一旦通過便可藉此縮短中配入籍年限，乾脆廢掉兩岸條例。

經朝野協商，相關爭議條文皆未入法，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民眾黨原本提案讓人擔心兩岸人民關係條例會成為新住民基本法的子法，進而造成國安漏洞和分裂國家風險；中配如同穿上新住民的外衣，將脫離兩岸人民關係條例有關權利義務的管制框架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法